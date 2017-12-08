126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок

Стал известен предварительный вариант списка компаний, закупки которых правительство предлагает перевести на закрытую торговую площадку в связи с возможным расширением США санкций. С большой вероятностью список из 126 организаций в целом описывает представление Белого дома о том, на кого в феврале 2018 года или позже могут быть распространены новые санкции. Наиболее неочевидные части списка — более десяти частных банков, а наиболее чувствительным для инвесторов может стать закрытие отчетности практически всего российского оборонного комплекса.

Список из 126 компаний, конкурентные закупки с участием которых правительство после 15 декабря может перевести с открытых площадок в закрытую систему закупок по оборонзаказу (площадка Сбербанка), упоминается в проекте приложения к директивам правительства органам управления госкомпаний. Значительная их часть находится в госсобственности. Сами директивы утверждены первым вице-премьером Игорем Шуваловым 24 ноября и направлены в госАО, включенные в перечень распоряжения правительства от 23 января 2003 года №91-р — в этом перечне «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Россети», «Ростелеком» и др. Им рекомендовано до 1 декабря инициировать собрание советов директоров для изменения закупочной политики АО и их «дочек»: всем госкомпаниям предлагается утвердить возможность нераскрытия информации об отдельных сделках в рамках ФЗ-223 — их контрагенты будут участвовать в них под номерами. Кроме того, предлагается вообще перевести все конкурентные закупки госАО в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа».

Исходя из его содержания списка "126", это предполагаемый список контрагентов госАО, сведения о сделках которых будут анонимизироваться. Впрочем, полноценно это будет возможно только после того, как Госдума примет законопроект Белого дома, анонимизирующий операции и отчетность ряда компаний, которые попадут или могут попасть под новые санкции США (их содержание будет объявлено в феврале 2018 года или позже). Как уже писал “Ъ” 22 ноября, к 15 декабря ведомства должны составить несколько списков для анонимизации потенциальных «мишеней» расширения санкционного режима. Судя по всему, «список 126» отражает идеи правительства о том, на кого могут быть расширены санкции в 2018 году.

Законопроект Белого дома достаточно туманно определяет свои задачи, но из «списка 126» становится яснее, что думают о «корпоративной» части будущих санкций в правительстве. Из госструктур в них упоминается помимо ФСБ, СВР и Генштаба важное инфраструктурное учреждение — ФГУ «Главгосэкспертиза», уже попавшее под санкции за участие в согласовании проектов Крымского моста. В списке перечислены не только операторы этого проекта, но и его поставщики, в том числе неочевидные, например поставщик спецсталей «Гефест-М», Долгопрудненское НПО, Мытищинский машиностроительный завод. Крайне подробен список банков, операции с которыми госкомпаний могут быть закрыты. Помимо уже подсанкционной банковской группы «Россия», это Мособлбанк, КБ «Рублев», Темпбанк и ряд малоизвестных региональных банков. Присутствие некоторых из них (как якутского банка «Таатта») в списках, возможно, связано с работой с проектами подсанкционных лиц и структур, в первую очередь Геннадия Тимченко и ООО «Сахатранс» (угольный терминал в Ванино), часть же (например, ВВБ, Генбанк, РНКБ, Севастопольский морской банк) работают в Крыму и Севастополе. Необходимость сокрытия операций с остальными неочевидна.



Значительная часть «списка 126» уже фигурирует в санкционных списках Украины, ЕС или США. Очевидно, что необходимость закрытия информации об операциях с ними крупных госАО и вообще любых структур, аффилированных с государством, вызвана риском «инфицирования» сделками с ними неподсанкционных структур в РФ, штрафов в юрисдикции США и возможных арестов активов. Крайне широк список в части предприятий ОПК — фактически это все значимые оборонные компании РФ. В части логистических компаний нет больших изменений в сравнении со списками американской OFAC — компании, связанные с бизнесом «Россельхозбанка», например, правительство в список не включает, в отличие от Минфина США.

За исключением банков опасения о том, что правительственный законопроект будет использован для закрытия информации крупных компаний, подтверждается лишь частично — прямого влияния на корпоративные рынки реализация этого проекта правительства иметь, видимо, не будет. Из логики списка следует, что Белый дом готов максимально анонимизировать всю информацию, в том числе о гражданских сделках всего ОПК, как входящих в состав «Ростеха», так и всех остальных. Впрочем, неясной остается возможность закрытия информации о конкурентных закупках госАО по списку распоряжения правительства 91-р в системе торгов ОПК (информация о них не раскрывается в принципе). Кроме этого, передача в нее всех конкурентных закупок «Газпрома», «Роснефти», РЖД разрушит часть бизнеса электронных площадок, на которых они работают сейчас. Наконец, закрытие информации об операциях госкомпаний с отдельными частными банками практически провоцирует госАО на расширение таких операций, и негосударственные акционеры информации о любых сделках с ними, видимо, не получат.





