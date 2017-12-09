Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП ГПБ и ФРП приняли участие в Национальном Конгрессе

    ЭТП ГПБ и ФРП приняли участие в Национальном Конгрессе

    Поделиться

    8 декабря в «Президент Отеле» состоялся Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития», где ЭТП ГПБ и Фонд Развития Промышленности представили гостям мероприятия возможности ГИСП и торгово-закупочные сервисы для предприятий.

    Национальный Конгресс - ежегодная коммуникационная платформа для предпринимателей и представителей первых лиц страны с целью открытого диалога и лучшего понимания интересов друг друга, становление долгосрочных партнерских отношений, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по эффективному развитию промышленной политики страны.

    В рамках диалоговой площадки Конгресса «Территория развития бизнеса» представитель ЭТП ГПБ провёл множество встреч с предпринимателями, обсудив с самыми активными из них значимые вопросы удобства взаимодействия заказчиков и поставщиков на электронной торговой площадки.

    На специальных секциях Конгресса спикеры ЭТП ГПБ акцентировали внимание участников мероприятия на удобных бизнес-сервисах, интегрированных в Государственную информационную систему промышленности. В качестве инструмента для решения операционных и стратегических задач поставщика и заказчика была презентована информационно-аналитическая система Trade Inspect. Участники Международного энергетического Форума «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» получили информацию от эксперта ЭТП ГПБ о преимуществах Торгового портала в рамках живой дискуссии.

    Национальный Конгресс прошёл продуктивно при поддержке постоянных партнёров: Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, Госдумы РФ, ТПП РФ и других структур, занятых в сфере развития предпринимательства.

     

     

    ГИСП, конгресс, Trade Inspect
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    23 ноября 2020 г.

    Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн

    Подробнее

    28 марта 2018 г.

    Изучите возможности сервиса Invest Vitrina на бесплатном вебинаре

    Подробнее

    27 февраля 2018 г.

    Открыта запись на вебинар ГИСП для заказчиков

    Подробнее

    15 февраля 2018 г.

    Состоялся первый вебинар ЭТП ГПБ и ФРП

    Подробнее

    13 февраля 2018 г.

    Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика

    Подробнее

    08 сентября 2017 г.

    ЭТП ГПБ, ФРП и отраслевые Ассоциации обсудили вопросы интеграции ГИСП

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ

    Подробнее

    12 июля 2017 г.

    ЭТП ГПБ представила передовую инфосистему на ИННОПРОМЕ

    Подробнее

    02 июня 2017 г.

    Минпромторг и Газпромбанк: ГИС промышленности

    Подробнее
    Позвонить