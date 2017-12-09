ЭТП ГПБ и ФРП приняли участие в Национальном Конгрессе

8 декабря в «Президент Отеле» состоялся Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития», где ЭТП ГПБ и Фонд Развития Промышленности представили гостям мероприятия возможности ГИСП и торгово-закупочные сервисы для предприятий.

Национальный Конгресс - ежегодная коммуникационная платформа для предпринимателей и представителей первых лиц страны с целью открытого диалога и лучшего понимания интересов друг друга, становление долгосрочных партнерских отношений, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов по эффективному развитию промышленной политики страны.

В рамках диалоговой площадки Конгресса «Территория развития бизнеса» представитель ЭТП ГПБ провёл множество встреч с предпринимателями, обсудив с самыми активными из них значимые вопросы удобства взаимодействия заказчиков и поставщиков на электронной торговой площадки.

На специальных секциях Конгресса спикеры ЭТП ГПБ акцентировали внимание участников мероприятия на удобных бизнес-сервисах, интегрированных в Государственную информационную систему промышленности. В качестве инструмента для решения операционных и стратегических задач поставщика и заказчика была презентована информационно-аналитическая система Trade Inspect. Участники Международного энергетического Форума «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» получили информацию от эксперта ЭТП ГПБ о преимуществах Торгового портала в рамках живой дискуссии.

Национальный Конгресс прошёл продуктивно при поддержке постоянных партнёров: Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, Госдумы РФ, ТПП РФ и других структур, занятых в сфере развития предпринимательства.