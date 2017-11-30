44-ФЗ не удобен для детских оздоровительных учреждений

Детские оздоровительные учреждения должны получить право закупаться вне рамок закона о госзакупках, уверена член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова. Около 80% таких учреждений являются частными, отметила она на "круглом столе", в котором приняли участие сенаторы, региональные омбудсмены по правам детей, правозащитники и представители НКО.

В сфере детского отдыха стоит развивать механизм государственно-частного партнерства: государство должно создать условия, которые привлекут инвесторов. Это позволит эффективно развивать сектор организации детского отдыха.

Среди других тем, поднятых участниками "круглого стола" - межведомственного взаимодействия в области защиты прав детей и противодействия деструктивным сектам.



