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    44-ФЗ не удобен для детских оздоровительных учреждений

    Автор: Torg94
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    Детские оздоровительные учреждения должны получить право закупаться вне рамок закона о госзакупках, уверена член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова. Около 80% таких учреждений являются частными, отметила она на "круглом столе", в котором приняли участие сенаторы, региональные омбудсмены по правам детей, правозащитники и представители НКО.

    В сфере детского отдыха стоит развивать механизм государственно-частного партнерства: государство должно создать условия, которые привлекут инвесторов. Это позволит эффективно развивать сектор организации детского отдыха.

    Среди других тем, поднятых участниками "круглого стола" - межведомственного взаимодействия в области защиты прав детей и противодействия деструктивным сектам.


    44-ФЗ, детские учреждения
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