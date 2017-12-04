ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) откроет банкам доступ к черному списку поставщиков уже в следующем году. Авторы идеи рассчитывают, что таким образом банки смогут отсеивать потенциальных участников черных схем по освоению бюджета. Эта новелла не решает основные проблемы госзаказа, но может создать новые, опасаются эксперты.

Предполагается, что банки и ФАС будут обмениваться информацией по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Таким образом банки смогут оценивать риски работы с корпоративными клиентами и проверять их операции, считают разработчики. При этом компании смогут оспорить свое включение в черный список недобросовестных поставщиков по госзаказу в суде.

Эксперты отнеслись к этому нововведению скептически. Непонятно, что банки будут делать с этим списком, говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. "Это отмывание денег? Нет. Это арест счетов или приостановление деятельности? Нет. Это увеличение для организации из списка кредитной ставки? Далеко не всегда, потому что способность отдать кредит и способность договориться с заказчиком, чтобы не попасть в список, – это совершенно разные вещи", - перечисляет он. По словам эксперта, пока Центробанк не прикажет включать факт попадания в список во внутренние рейтинги, ничего не изменится.

Никаких проблем госзаказа эта новелла не решает, но может создать новые, опасается директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. "Во-первых, компания может попасть в Реестр недобросовестных поставщиков неправомерно: 20% решений ФАС подобного рода обжалуется. Во-вторых, компания может добросовестно выполнить несколько тендеров, "споткнуться" только в одном случае и из-за этого получить проблемы с финансированием, которые могут привести к ее банкротству", - перечисляет он. Велика опасность, что недобросовестные чиновники могут воспользоваться правом на внесение в Реестр неугодных компаний, что приведет к уменьшению конкуренции, не исключает Ульянов.



С нарушителями в госзаказе, конечно, надо бороться, и часто в пример приводят зарубежный опыт, но в России большинство нарушений - процессуальные, не имеющие отношения к результату, говорит Ульянов. "Например, компания может построить добротный детский сад в срок, но оказаться нарушителем мелких процессуальных норм. И наоборот, откровенные мошенники, откровенно ворующие бюджетные средства, оказываются в ситуации, когда ФАС "не видит" нарушений", - отмечает он. Еще один минус - фирма может быть зарегистрирована на одних подставных лиц, а после попадания в Реестр реальные бенефициары перерегистрируют ее на других, заключает он.





