Интерес к электронным магазинам продолжает расти

Электронные магазины для малых закупок уже есть в 10 регионах и эта система постоянно развивается. В первую очередь она создана для заказчиков, чтобы они могли проводить закупки малого объема в форме мини-аукционов, тем самым увеличивая конкуренцию. Объем таких закупок региональных заказчиков составляет около 3 млрд руб. в год. Торги нужны и для того, чтобы избежать коррупционных моментов. При этом есть риск, что электронные магазины начнут "размножаться", как площадки по 223-ФЗ, и станут неуправляемыми, отмечают эксперты.

Закупками малого объема считаются заказы, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. (последнее – для государственных или муниципальных образовательных, культурных и иных учреждений, перечисленных в п.5.ч.1.ст.93 44-ФЗ), а заказчик имеет возможность заключать контракт напрямую с единственным поставщиком. Система закупок через электронный магазин предполагает формирование и публикацию в интернете потребности заказчика в необходимых товарах, работах, услугах и размещение поставщиками в системе своих предложений. В таком магазине можно поторговаться за такие товары, как информационные стенды, хозтовары и канцелярская продукция, компьютеры, оргтехника и т.д.. Есть и закупки на поставку продуктов питания – прежде всего молочной продукции, мяса и овощей.

Как утверждают эксперты, подобная организация закупочной деятельности у субъектов малого бизнеса позволит собрать конкурентные предложения на едином ресурсе и позволит заказчикам подписывать контракты по оптимальной стоимости.

Эффективность перевода малых госзакупок в электронный магазин уже доказана: в Московской и Волгоградской областях, где система была внедрена уже некоторое время назад, экономия бюджетных средств составила 7%.

В Иркутской области тоже есть электронный магазин, созданный с целью оптимизации малых госзакупок. Работа магазина организована по принципу электронной торговли и направлена опять же на повышение эффективности госзаказов. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев отметил, что такой механизм закупок расширит количество их участников, повысит уровень конкуренции и, тем самим, стимулирует хозяйственную деятельность МСБ, обеспечит экономию бюджетных средств и увеличит уровень гласности и прозрачности закупок.

В электроном магазине Самарского региона зарегистрировано 1260 организаций, из них 1105 – это организации с "самарской регистрацией". Совокупный объем малых закупок региональных заказчиков составляет порядка 3 млрд руб. в год, рассказала Наталья Катина, врио руководителя главного регионального управления организации торгов. В магазине действует механизм прямых закупок. В системе заказчики имеют возможность проводить мини-аукционы и выбирать нужный товар по приемлемой цене, а бизнес – представить свою продукцию и побороться за контракты малого объема.

Со следующего года и в Ставропольском крае заработает электронный магазин, в котором заказчик будет публиковать запросы на малые закупки, а поставщики – предлагать свои услуги. Закупаться через электронный магазин будут прежде всего краевые учреждения. Подобные системы работают и в Волгоградской, Иркутской, Тюменской областях. Но пока опыт реализации этой идеи в разных регионах не позволяет однозначно ее приветствовать, говорит Кирилл Кузнецов, эксперт-практик Центра эффективных закупок Тендеры.ру. "Для эффективной работы должен быть максимально простой механизм работы "пришел-купил", без специальных расчетов и обоснований, отчетностей. Второй ключевой элемент – широкий пул поставщиков, "полки" должны быть полными. Расходы на эксплуатацию магазина должны быть значительно ниже экономии от его использования. Если на разработку системы ушли миллионы и она позволяет экономить сотни тысяч – однозначно лучше работать без таких решений. Наконец, заказчик должен иметь возможность выбрать поставщика адресно, без магазина, если обнаружил лучшее, чем в магазине, предложение. Да и для участника закупки выведение продукции "на прилавок" должно осуществляться максимально оперативно и просто".

Илия Димитров, руководитель комитета по гозаказу и член президиума правления «Опоры России», отметил, что на фоне того, что контрактная система сегодня стала абсолютно недейственной, упрощенный формат закупок через электронный магазин – идея весьма положительная.

"44-ФЗ стал не читаем и не выполняем, он состоит из 500 листов и 200 нормативных актов, к тому же постоянные применяемые поправки только усугубляют его положение. Последние пять лет на повестке дня стол вопрос о переводе всех процедур в электронный вид, но сейчас ситуация в корне изменилась. Главная задача – упростить закупки и создать единые и понятные для всех правила игры. Электронный магазин – это как раз, то что упрощает госзакупки. Но есть опасения, что их станет слишком много, а о контроле этой системы пока никто не говорит. Также как и по 223-ФЗ сейчас очень много площадок, которые растут как грибы, могут возникать и электронные магазины. Важно задуматься об их реальной эффективности и пользе для экономии бюджетных средств", – комментирует Илия Димитров.



