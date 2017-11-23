Зачем заказчику укрупнять лоты

Зачастую заказчик, объединяя и укрупняя лоты, руководствуется принципом централизации закупок. Но как правильно определить оптимальные размеры лотов и кто должен отвечать за их регламентирование? На сегодняшний день ни у регулятора, ни у ФАС нет единого подхода к этому вопросу.

С одной стороны, деловое сообщество, заказчики, представители власти и Федеральной антимонопольной службы РФ постоянно говорят о централизации закупок как о способе сэкономить, сделать их более прозрачными. По их мнению, объединение лотов, привлекает более крупных, надежных поставщиков. Однако чрезмерное укрупнение лотов нарушает закон о защите конкуренции. К примеру, на слуху история о том, как ФАС отменила закупку услуг по содержанию автодорог Алтайского края с 2018 по 2020 гг., когда заказчик необоснованно объединил дороги регионального и межмуниципального значения в разных районах в один лот с начальной стоимостью 7,58 млрд руб. Столь высокая цена контракта сделала его недоступным для многих участников рынка, которые могли бы побороться за подряд, будь он разделен на более мелкие лоты.

Другой пример – история с закупкой лекарств на 2017 г. в Нижегородской области. Контракты на поставку лекарств были заключены в декабре 2016 г. для нужд четырех медицинских заведений в Нижнем Новгороде и области. Их общая стоимость превысила 160 млн руб. Как обнаружили эксперты ФАС при проведении внеплановой проверки, в документации к закупкам содержатся нарушения, воспрепятствовавшие конкуренции на торгах. В лоты включались различные препараты, и потенциальные поставщики, готовые предоставить лишь некоторые из них, автоматически отсекались от участия в закупках.

"Суть централизации заключается в том, что закупки для нужд отдельных заказчиков (органов госвласти, местного самоуправления, администраций, ГУПов и МУПов) осуществляются не самими этими заказчиками, а одним уполномоченным государственным или муниципальным органом, – комментирует Сергей Фахретдинов, член координационного совета "Деловая Россия". – Смысл таких закупок может состоять, во-первых, в экономии бюджетных средств, а во-вторых, в снижении административной нагрузки на заказчиков. Однако именно укрупнение лотов с целью ограничения участия в закупке поставщиков – прямое ограничение конкуренции. Смешение лотов в один, естественно, упрощает для заказчика общую работу, но подобные действия влекут за собой нарушение законодательства".

К сожалению, единого похода ни у регулятора, ни у ФАС на сегодняшний день нет, соглашается эксперт-практик Центра эффективных закупок Тендеры.ру Кирилл Кузнецов. "Например, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев давал поручение ФАС совместно с правительством Омской области проработать укрупнение дорожных лотов, так как привлечение крупных подрядчиков целесообразно в части качества и цены. По сути дела складывается впечатление, что вопрос у ФАС на "ручном управлении", хотя можно было бы разработать методику формирования лотов (на основе разных критериев, включая состояние рынка и экономическое обоснование). В итоге же мы получаем профанацию конкуренции и серьезные финансовые потери, не говоря о невыполнении важнейших задач заказчиками", – говорит эксперт. По его словам, интересен анализ итогов таких решений. В аналогичных ситуаций в прошлом нередки случаи, когда из-за решения ФАС "сносились" процедуры с несколькими участниками и солидным снижением цен, процесс контрактации затягивался на месяцы и в итоге контракт уходил фактически по начальной цене.

"К сожалению, не только по этому вопросу участники рынка сталкиваются с диаметрально противоположной практикой ФАС и отсутствием каких либо стандартов, – говорит директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. – Регулятор отказывается разработать стандарты правоприменения, делать обзоры практики, утверждать guidelines. Вместо него это делают коммерческие структуры и юрфирмы – рынок полон подобными предложениями. Но прочитав эти обзоры, участники рынка не застрахованы от того, что регулятору не придет в голову еще ода идея. Разумеется, отсутствие стандартов правоприменения – самая питательная почва для коррупции".

Лоты не должны содержать не связанные между собой товары, считает эксперт. "Я также скептически отношусь к централизации в наших российских условиях. Есть такой ходячий анекдот среди закупщиков: "почему цена за единицу возросла при централизации, мы же рассчитывали на экономию на масштабе? – да потому, что крупную закупку курирует крупный начальник, его интерес крупнее и он вложен в цену". В этой шутке, как говорится, есть доля шутки, и есть масса примеров из практики, когда при централизации цены были выше. Например, 62 больница Москвы закупала лекарства в 4 раза дешевле, чем остальные больницы, где закупки были централизованы. Помимо коррупционного фактора возникает проблема стимулов – на местах лучше знают потребности и заинтересованы в поиске наиболее оптимального поставщика. Конечно, централизация может иметь место, но лучше не форсировать ее, а дать возможность чтобы она развивалась на добровольных началах, путем переговоров тех же муниципалитетов. Правомерность размера лота можно определить исходя из того, сколько реальных поставщиков смогут принять участие. Если лот заточен под одного поставщика, а "четко" отсекает ближайшего конкурента, то очевидно его размер завышен. у ФАС подобные дела были. Решением проблемы могла бы стать адаптация лучших практик коммерческих закупок в 44-ФЗ - определение не одного, а нескольких победителей", – предлагает Ульянов.

"Вопросы объединения-разбиения лотов, так же как и централизации-децентрализации закупок, были одними из первых, на которые я в течение нескольких лет искал "правильный" ответ, – признается руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. – Очевидно, что обе крайности – и закупка автомобиля по отдельному винтику, и приобретение вообще всей продукции сразу единым лотом, – будут плохим решением. Это как раз тот случай, когда нельзя написать единую универсальную формулу, а необходимо проводить экспертный анализ и потребностей заказчика, и возможностей рынка, и текущей закупочной ситуации. И пусть есть определенные типовые решения и в государственных, и в коммерческих закупках, но все равно формирование оптимального объекта закупки для многих ситуаций все равно остается в чем-то сродни искусству, подвластному именно грамотным экспертам".

Таким образом, вопрос о том, где искать золотую середину и можно ли ее регламентировать законодательно хотя бы в рамках каждой отдельной сферы, пока остается открытым и требует серьезного обсуждения.



