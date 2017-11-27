Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в Госдуме

Правительство РФ предложило ввести закрытые электронные процедуры закупки товаров, работ и услуг для ведомств и подведомственных организаций, работающих с гособоронзаказом. Соответствующие поправки правительства уже поступили в Госдуму. Прозрачность и цифровизация закупок должны сочетаться с интересами национальной безопасности, эта мера – возвращение к правильному управлению оборонным производством, говорят эксперты.

Поправки к 44-ФЗ, которые правительство направило в Госдуму, предусматривают внесение в этот закон закрытых электронных закупочных процедур: конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса и аукциона. Закрытость этих процедур выражается в том, что заказчик направляет приглашение принять участие в закрытых способах определения поставщиков ограниченному кругу лиц. Осуществлять закупки по закрытым закупочным процедурам смогут оборонные ведомства и их подотчетные предприятия и организации. При этом перечень оборонных ведомств и подпадающих под действие новых норм предприятий и организаций определит правительство РФ.

Закрытые закупочные процедуры должны проводиться на специализированных электронных торговых площадках, обладающих защищенной автоматизированной системой. Правительство определит требования к ЭТП, утвердит перечень операторов специализированных ЭТП, которые не смогут брать с участников закупки плату за аккредитацию на площадке. Сейчас закупки в рамках 44-ФЗ осуществляются на пяти ЭТП, аккредитованных правительством РФ для проведения госзакупок. Еще одна ЭТП, также аккредитованная для проведения госзакупок, пока занимается только проведением торгов госимуществом.

Единая информационная система (ЕИС) позволяет проанализировать существующие производственные мощности, определить начало программы их технического перевооружения, вычислить срок начала выпуска новых образцов продукции, рассказал генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. "Треть запросов к ЕИС с характеристикой "массовая выборка" идет с зарубежных серверов. Понять точно, что будут выпускать, нельзя (определить тактико-технические характеристики), но можно довольно точно рассчитать класс изделия, его поколение, примерный объем выпуска. Для грамотного отраслевого инженера-аналитика это не проблема. Нужно было давно закрыть эти данные", – считает он. По его словам, ничего принципиально нового в охране государственной тайны нет: это возврат к правильному управлению производством.

Прозрачность и цифровизация закупок должны сочетаться с интересами национальной безопасности, тотальная прозрачность Федеральной контрактной системы – не всегда благо, согласен директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. "Наша ЕИС в сфере закупок в своем роде уникальна, там размещена информация обо всех процедурах, закупках, участниках, включая финансовую информацию. Несмотря на это данные не структурированы, и неспециалистам и даже экспертам "со стороны" сложно в них ориентироваться", – все же отмечает он.

Алексей Ульянов предлагает обеспечить в ЕИС разный уровень открытости: один – для контрольных органов, другой – для зарегистрированных общественных экспертов, третий – для участников торгов.



По подсчетам Михаила Константинова, инициатива правительства затронет не только таких грандов как Росатом, Ростех, Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, Концерн "Калашников" и Концерн "Радиоэлектронные технологии", но и тысячи других компаний, учитывая типичную для Гособоронзаказа кооперацию. "Сама идея конкурентных торгов тут – лишняя. Сначала новые заводы и гарантии сбыта аналогичной продукции, потом ЕИС. Так что эта мера никак не помешает работать и выпускать продукцию, а вот партнерам России – жизнь усложнит", – считает он.



