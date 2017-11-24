Совет федерации РФ пересмотрит систему закупок для ГУПов

Смольный предложил Совету федерации РФ изменить существующую систему закупок для государственных унитарных предприятий после жалоб петербургских энергетиков. С начала этого года они вынуждены выбирать подрядчиков исключительно по контрактной системе 44-ФЗ, что, по мнению ГУПов, создает существенные ограничения закупочной деятельности. В частности, критерием победы в аукционе остается наименьшая цена, а не качество выполнения работ.

В ГУП «ТЭК» рассказали, что выступают за ужесточение политики к выбору подрядчиков после того, как один из них — ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) — в августе этого года сорвал срок выполнения реконструкции 38,5 км теплосетей. Теплоэнергетики были вынуждены расторгнуть контракт с КЭР стоимостью 587,8 млн рублей, что повлекло сдвиг сроков выполнения работ на объектах в связи с необходимостью выбора нового подрядчиков. Компания КЭР, выиграв конкурс, переоценила свои возможности, но защититься от подобных ситуаций в дальнейшем предприятие пока не может, отметили в ГУП «ТЭК». Причина в том, что сейчас ГУП «ТЭК» выбирает подрядчиков по контрактной системе 44-ФЗ, к которой у теплоэнергетиков имеется ряд претензий. Во-первых, закупка работ по строительству и реконструкции теплосетей может проводиться только в форме электронного аукциона, в котором единственным критерием выбора победителя является цена. Во-вторых, ГУП «ТЭК» может предъявлять требование только к наличию опыта строительных работ за последние три года на сумму не менее 20% от цены контракта.

«Таким образом, стать победителем в закупке может компания, вообще не обладающая опытом по предмету закупки и ресурсами для выполнения работ. Достаточным условием для победы является хорошо отточенный навык по подготовке заявок»,— утверждают в ГУП «ТЭК».

На предприятии выступают за ужесточение требований к подрядчику на законодательном уровне: необходимо установление требований к опыту работ по предмету закупки, а также наличие трудовых, материально-технических, финансовых ресурсов и баланса цены и качества при выборе подрядной организации. Стоит отметить, что выбор подрядчиков по контрактной системе 44-ФЗ стал обязательным для ГУПов, независимо от вида их деятельности, с 1 января 2017 года. Между тем ресурсоснабжающие организации в форме акционерных обществ работают по 223-ФЗ, который не предполагает подобных ограничений.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина сообщили “Ъ”, что он в курсе проблемы ГУПов с закупками и поручил заняться ее урегулированием комитету по энергетике и инженерному обеспечению. Он направлял в марте и августе этого года свои обращения по исправлению ситуации в комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности и в Госдуму РФ.

«Предложено дополнить текст законопроекта, находящегося в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ, и предоставить ГУПам, работающим в сфере теплоснабжения, наряду с предприятиями сферы водоснабжения и водоотведения, право проведения закупок за счет собственных (внебюджетных) средств в соответствии с нормами 223-ФЗ»,— рассказали в пресс-службе комитета по энергетике. В качестве альтернативного механизма решения выявленных проблем петербургские чиновники предлагают включить ГУПы, работающие в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства».

В ГУП «ТЭК» добавляют, что проблема выбора подрядчиков актуальна не только для внебюджетных контрактов, и примером здесь является ситуация с ООО «КЭР», которое выполняло работы за бюджетные деньги. До какого срока эти предложения рассмотрит Совет федерации, в комитете по энергетике не уточняют. В ГУП «ТЭК» надеются, что это произойдет до конца года.

Юрист правового департамента Heads Consulting Анастасия Худякова говорит, что вероятность внесения поправок есть, поскольку предложение будет исходить от исполнительного органа власти, однако законопроект должен быть одобрен Госдумой, Советом федерации и президентом, а для этого нужны веские причины. «Предполагаю, что ГУПам непривычно работать в жестких условиях, однако этот 44-ФЗ не исключает возможности установления специальных требований к исполнителю, под которые могут подпадать ГУПы. Естественно, что форма ГУП менее динамична по сравнению с ООО и РСО. Однако неправильно в рамках одной системы — теплоснабжения — переводить одни организации на 44-ФЗ, а другие оставлять на 223-ФЗ, это способствует невозможности полноценно участвовать в закупках»,— считает госпожа Худякова.

Александр Киреев, юрист практики «Юридическое и налоговое сопровождение» АО «НЭО Центр», напоминает, что изменения о переходе ГУПов под регулирование 44-ФЗ преследовали цель сделать процедуру закупок более прозрачной. «Пока не ясно, признает ли законодатель обоснование петербургского комитета по энергетике достаточным, чтобы поменять свои политико-правовые цели ранее принятых изменений 44-ФЗ. Возможно, принципиальные изменения уже вряд ли “откатят” назад, но будут приняты во внимания особенности РСО в форме ГУПов и будут внесены точечные изменения в закон»,— полагает юрист.



