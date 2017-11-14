Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет в 3 раза в 2018 г.

    Число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет в 3 раза в 2018 г.

    Автор: Коммерсантъ
    Поделиться

    В 2018 году число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет более чем втрое, с четырехсот до более чем полутора тысяч компаний. В полтора раза увеличится и обязательная квота прямых закупок у некрупных компаний — с нынешних 10% до 15%. Ожидается, что настолько же расширится и объем таких закупок — если в 2017 году он оценивается в 2 трлн руб., то в следующем достигнет 3 трлн руб. Главной же проблемой малого бизнеса остается несвоевременная оплата договоров заказчиками.


    По данным Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало ноября, объем закупок у субъектов МСП составил 1,7 трлн руб. (в 2016 году — 1,5 трлн руб.). В корпорации прогнозируют, что по итогам года показатель достигнет 2 трлн руб. В ФАС призывают наращивать долю прямых закупок — в службе считают, что это «более честная история», а «нормы субподряда менее эффективны». Напомним, что с ноября 2015 года по 223-ФЗ компании с госучастием обязаны закупать у малого бизнеса напрямую 10% всей приобретаемой продукции и услуг, а с учетом непрямых поставок квота составляет 18%.

    Глава Корпорации МСП Александр Браверман говорил о еще более амбициозных цифрах: в 2018 году объем закупок у малого бизнеса достигнет 3 трлн руб.— за счет расширения перечня заказчиков с нынешних 419 до 1596. До конца ноября должно быть подписано постановление правительства о снижении порога отнесения госкомпаний к крупнейшим заказчикам (сейчас годовая выручка — 1 млрд руб., порог опустится до 500 млн руб.). Вырастет и квота их прямых закупок у МСП — с 10% до 15%. Впрочем, увеличение квоты уже выглядит формальным — по данным корпорации, прямые закупки на начало ноября втрое превышали ее, достигая 29,5%. Компании-заказчики («Россети», ГК «Ростех», «Автодор», АО «Концерн "Росэнергоатом"») также отметили, что давно преодолели рубеж в 10%. В целом, по словам господина Бравермана, «улица с двусторонним движением сформирована» — малый бизнес поверил в честные закупки, а заказчики «дробят» лоты, чтобы дать МСП доступ к ним.

    Предприниматели, впрочем, говорят о том, что проблемы в отрасли есть. Так, их не устраивает большое число разрозненных торговых площадок, которые устанавливают плату за вход (в отличие от госзакупок, для которых их число ограничено пятью, число площадок для закупок госкомпаний не ограничивается). Глава «Единой электронной торговой площадки» Антон Емельянов заявил, что всем площадкам нужны «единые правила». По его словам, сейчас деятельность около 130 площадок никак не регулируется. Впрочем, введение единой аккредитации на электронных площадках уже запланировано на 2018 год.

    Исполнительный директор «Интерфакса» Владимир Герасимов представил анализ заказчиков у субъектов МСП за первое полугодие 2016–2017 годов. Несмотря на позитивный тренд роста закупок у малого бизнеса, главной «болевой точкой» остается нарушение сроков оплаты договоров (заказчики не укладываются в 30-дневный срок, установленный правительством). Объем несвоевременной оплаты по изученным договорам за январь—сентябрь составил 51 млрд руб., или 13,7% их объема (в пересчете на весь объем закупок это 270 млрд руб. просрочки за год). В лидерах заказчиков по объему просрочки — ПАО «АНК "Башнефть"» и закупочное подразделение РЖД. 

    Также господин Герасимов назвал «неудовлетворительной» дисциплину регистрации оплаты по договорам в Единой информационной системе закупок — 78 заказчиков не опубликовали информацию о каких-либо выплатах, еще 40 нарушают сроки более чем в 60% случаев.

    смсп, ФАС
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    10 сентября 2021 г.

    Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски

    Подробнее

    27 августа 2021 г.

    Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП

    Подробнее

    29 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44

    Подробнее

    26 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

    Подробнее

    11 июня 2020 г.

    Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

    Подробнее

    15 мая 2020 г.

    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

    Подробнее

    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ

    Подробнее

    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

    Подробнее

    12 сентября 2019 г.

    Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

    Подробнее

    29 октября 2018 г.

    ФАС предлагает ужесточить требования для приобретения технологий и нематериальных активов

    Подробнее

    24 октября 2018 г.

    Госзаказчиков призывают помогать бороться с картелями на торгах

    Подробнее

    22 августа 2018 г.

    Мнение экспертов рынка о новых мерах ФАС в борьбе с картельными сговорами

    Подробнее

    13 августа 2018 г.

    ФАС запретил закупку лекарств вместе с другими товарами

    Подробнее

    06 июля 2018 г.

    Отдельная ЭТП для госзакупок лекарств

    Подробнее

    04 июля 2018 г.

    ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ

    Подробнее

    02 июля 2018 г.

    Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен

    Подробнее

    25 июня 2018 г.

    К чему приведут изменения на рынке закупок

    Подробнее

    18 июня 2018 г.

    ФАС изменила правила описания лекарственных препаратов

    Подробнее

    27 апреля 2018 г.

    ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам

    Подробнее

    06 апреля 2018 г.

    ФАС планирует создать реестр работ только для субъектов малого бизнеса

    Подробнее

    16 марта 2018 г.

    Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров

    Подробнее

    14 марта 2018 г.

    90% закупок Москвы проходит в электронном виде

    Подробнее

    26 февраля 2018 г.

    Бумажные конкурсы останутся в прошлом

    Подробнее

    16 февраля 2018 г.

    ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.

    Подробнее

    09 февраля 2018 г.

    ФАС использует современное ПО для борьбы с картельным сговором

    Подробнее

    02 февраля 2018 г.

    ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам

    Подробнее

    30 января 2018 г.

    Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

    Подробнее

    29 января 2018 г.

    Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении

    Подробнее

    22 января 2018 г.

    Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб

    Подробнее

    07 декабря 2017 г.

    Поможет ли бизнесу Нацплан развития конкуренции ФАС

    Подробнее

    04 декабря 2017 г.

    ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков

    Подробнее

    15 ноября 2017 г.

    Госзакупки в строительстве станут проще

    Подробнее

    10 ноября 2017 г.

    ФАС приведет к единому нормативному стандарту импортозамещение в госзакупках

    Подробнее

    02 ноября 2017 г.

    ФАС готовит масштабный проект по расширению полномочий для борьбы с картелями

    Подробнее

    04 октября 2017 г.

    Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП

    Подробнее

    09 сентября 2017 г.

    ФАС изменит порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗ

    Подробнее

    25 августа 2017 г.

    ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительства

    Подробнее

    17 августа 2017 г.

    ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита

    Подробнее

    17 июля 2017 г.

    Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

    Подробнее

    14 июля 2017 г.

    ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков к госзакупкам лекарств

    Подробнее

    29 июня 2017 г.

    В ФАС не согласны с методикой расчёта цен на лекарства

    Подробнее

    19 июня 2017 г.

    Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках

    Подробнее
    Позвонить