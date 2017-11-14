Число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет в 3 раза в 2018 г.

В 2018 году число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет более чем втрое, с четырехсот до более чем полутора тысяч компаний. В полтора раза увеличится и обязательная квота прямых закупок у некрупных компаний — с нынешних 10% до 15%. Ожидается, что настолько же расширится и объем таких закупок — если в 2017 году он оценивается в 2 трлн руб., то в следующем достигнет 3 трлн руб. Главной же проблемой малого бизнеса остается несвоевременная оплата договоров заказчиками.





По данным Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало ноября, объем закупок у субъектов МСП составил 1,7 трлн руб. (в 2016 году — 1,5 трлн руб.). В корпорации прогнозируют, что по итогам года показатель достигнет 2 трлн руб. В ФАС призывают наращивать долю прямых закупок — в службе считают, что это «более честная история», а «нормы субподряда менее эффективны». Напомним, что с ноября 2015 года по 223-ФЗ компании с госучастием обязаны закупать у малого бизнеса напрямую 10% всей приобретаемой продукции и услуг, а с учетом непрямых поставок квота составляет 18%.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман говорил о еще более амбициозных цифрах: в 2018 году объем закупок у малого бизнеса достигнет 3 трлн руб.— за счет расширения перечня заказчиков с нынешних 419 до 1596. До конца ноября должно быть подписано постановление правительства о снижении порога отнесения госкомпаний к крупнейшим заказчикам (сейчас годовая выручка — 1 млрд руб., порог опустится до 500 млн руб.). Вырастет и квота их прямых закупок у МСП — с 10% до 15%. Впрочем, увеличение квоты уже выглядит формальным — по данным корпорации, прямые закупки на начало ноября втрое превышали ее, достигая 29,5%. Компании-заказчики («Россети», ГК «Ростех», «Автодор», АО «Концерн "Росэнергоатом"») также отметили, что давно преодолели рубеж в 10%. В целом, по словам господина Бравермана, «улица с двусторонним движением сформирована» — малый бизнес поверил в честные закупки, а заказчики «дробят» лоты, чтобы дать МСП доступ к ним.

Предприниматели, впрочем, говорят о том, что проблемы в отрасли есть. Так, их не устраивает большое число разрозненных торговых площадок, которые устанавливают плату за вход (в отличие от госзакупок, для которых их число ограничено пятью, число площадок для закупок госкомпаний не ограничивается). Глава «Единой электронной торговой площадки» Антон Емельянов заявил, что всем площадкам нужны «единые правила». По его словам, сейчас деятельность около 130 площадок никак не регулируется. Впрочем, введение единой аккредитации на электронных площадках уже запланировано на 2018 год.

Исполнительный директор «Интерфакса» Владимир Герасимов представил анализ заказчиков у субъектов МСП за первое полугодие 2016–2017 годов. Несмотря на позитивный тренд роста закупок у малого бизнеса, главной «болевой точкой» остается нарушение сроков оплаты договоров (заказчики не укладываются в 30-дневный срок, установленный правительством). Объем несвоевременной оплаты по изученным договорам за январь—сентябрь составил 51 млрд руб., или 13,7% их объема (в пересчете на весь объем закупок это 270 млрд руб. просрочки за год). В лидерах заказчиков по объему просрочки — ПАО «АНК "Башнефть"» и закупочное подразделение РЖД.



Также господин Герасимов назвал «неудовлетворительной» дисциплину регистрации оплаты по договорам в Единой информационной системе закупок — 78 заказчиков не опубликовали информацию о каких-либо выплатах, еще 40 нарушают сроки более чем в 60% случаев.