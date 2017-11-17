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    Депутаты Госдумы сделают госзаказ в сфере культуры эффективнее

    Автор: Torg94
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    Депутаты Госдумы создадут рабочую группу по подготовке законодательных инициатив по госзаказу в сфере культуры. Такое решение было принято по итогам обсуждения в комитете Госдумы по культуре. Эксперты приветствуют это начинание и считают, что необходимо упростить работу не только учреждений культуры, но и всей социальной сферы.

    По данным экспертов Госдумы, работа учреждений культуры с госзаказом осложняется теми же проблемами, что и для других видов профессиональной деятельности. Речь идет о низкой эффективности экспертизы поставленного товара или оказанной услуги; сложностях формирования и редактирования плана закупок на три года, которые готовят учреждения этой сферы, а также неизменность количественных критериев закупки у единственного поставщика.

    Остро стоят проблемы ценообразования и возможности закупки у единственного поставщика в таких специфических сферах как сценические эффекты, лазерные проекции, имитация гроз, снежных бурь и прочих погодных условий на сцене и 3D-моделирование. В этой сфере сложно оценить эффективность закупки, а для оценки качества товара или услуги требуются специфические навыки, отметили эксперты. Чтобы улучшить ситуацию, участники круглого стола рекомендовали комитету по культуре создать профильную рабочую группу по совершенствованию законодательства о госзаказе в сфере культуры.

    Структура контрагентов учреждений культуры кардинально отличается от других сфер госзаказа. К примеру, по данным за 2015 год, поставщиками театров по госзаказу выступили 7 321 организаций, ИН и физлиц. Но в отличие от других сфер, большая часть поставщиков (4 399) оказались индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, иностранными юридическими и физическими лицами. Это достаточно специфично для сферы госзакупок, в которой в основном работают российские компании. По числу заключенных контрактов пальма первенства также принадлежит ИП и физическими лицами. В 2015 году театры заключили 14 346 государственных контрактов. Из них 7 513 контрактов — с ИП, физическими лицами, иностранными юридическими и физическими лицами.

    Ранее вопросы специального регулирования поднимали в строительстве, фарме, экологических закупках и т.д. Из них наиболее глубокие проработки были в строительстве, вплоть до разработки проекта отдельного отраслевого закона («О строительном подряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц»), указывает руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. 

    Тяжеловесные процедурные требования контрактной системы и для учреждений культуры, и для иных схожих сфер можно существенно смягчить без заметных рисков для эффективности расходования бюджетных средств, уверен Казанцев. Расходы либо укладываются в смету, либо должны зависеть от "результата" (то есть посещаемости учреждения), а сложную систему контроля можно будет отменить, оставив только финансовый контроль, предлагает Ульянов. 



    культура, Госзаказ
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