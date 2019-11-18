Госкомпании могут обязать отдавать часть заказа российским поставщикам

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает обязать государство и госкомпании отдавать определенную часть своего заказа российским поставщикам, а также поставщикам из других стран ЕАЭС. Так министерство хочет дополнительно поддержать российских производителей.

Правительство должно будет определить группы товаров, на которые распространится ограничение. Квоту также должно определить правительство, но для госзаказа она не может быть меньше 50%.

Министерство предлагает включить в перечень лекарства и перевязочные материалы. А также программное обеспечение и компьютеры, рулонные газоны, йод, взрывчатку, вагоны и другое.

Ранее президент РФ поручил правительству принять необходимые меры по увеличению доли российской продукции в общем объеме заказов.