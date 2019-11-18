Потенциальный объем заказа для отечественных предприятий по нацпроектам превысит 6 трлн руб.

Объем заказа на производство высокотехнологичной продукции для реализации нацпроектов может превысить 6 трлн руб. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, потенциальный объем заказа для российских предприятий — 6,2 трлн руб., которые можно получить на государственном и муниципальном заказе. Была проведена инвентаризация возможностей российской промышленности на предмет ее возможностей создавать такую продукцию. С точки зрения натурального выражения — 83% продукции производится в РФ и может быть приобретено в рамках государственных и муниципальных закупок.

Правительство будет стимулировать отечественные предприятия к расширению номенклатуры производства высокотехнологичной продукции, например, через специальные инвестиционные контракты.

«Все виды технологий, которых у нас сейчас нет, включим в перечень технологий, к которым примеряется специнвестконтракт, предоставляются длительные гарантии, стабильность ведения бизнеса и самый высокий уровень преференцией для технологического развития нашей промышленности», — сказал Козак.

В числе инструментов стимулирования — субсидирование НИОКР, на что выделяется более 13 млрд руб. на следующие три года, сказал вице-премьер.