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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / За нарушения при выполнении нацпроектов может грозить уголовная ответственность

    За нарушения при выполнении нацпроектов может грозить уголовная ответственность

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    Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что за нарушения при реализации нацпроектов провинившимся может грозить уголовная ответственность.

    По его словам, нарушения при реализации правил, по которым национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия вплоть до уголовной и административной ответственности.

    Ранее Президент РФ заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники и оборудования в рамках национальных проектов. Кроме того, отечественная техника должна быть конкурентоспособной, отвечать требованиям заказчиков, а также иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.

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