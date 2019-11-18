Централизованные госзакупки по нацпроектам введут в российских селах

Механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов введут в российских селах по поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом сказал глава кабмина на совещании в Алтайском крае.

«Мы выделяем деньги регионам из федерального бюджета на базе софинансирования. В некоторых регионах в процессе работы стоимость объектов увеличивается, и это, к сожалению, распространенная история. Это требует дополнительных средств из местных бюджетов, и такая нагрузка не всегда по силам регионам», — сказал Медведев.

По его словам, госзакупки будут проводиться централизованно, это поможет экономить региональные средства. Эта возможность будет предоставлена российским селам в 2020 г. Кроме того, правительство проанализирует, что можно сделать, чтобы закупочные процедуры на муниципальном и региональном уровнях были эффективными и приносили больше пользы.

Ранее глава правительства заявил, что в регионах необходимо ускорить процедуру строительства площадок санавиации.