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    Централизованные госзакупки по нацпроектам введут в российских селах

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    Механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов введут в российских селах по поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом сказал глава кабмина на совещании в Алтайском крае.

    «Мы выделяем деньги регионам из федерального бюджета на базе софинансирования. В некоторых регионах в процессе работы стоимость объектов увеличивается, и это, к сожалению, распространенная история. Это требует дополнительных средств из местных бюджетов, и такая нагрузка не всегда по силам регионам», — сказал Медведев.

    По его словам, госзакупки будут проводиться централизованно, это поможет экономить региональные средства. Эта возможность будет предоставлена российским селам в 2020 г. Кроме того, правительство проанализирует, что можно сделать, чтобы закупочные процедуры на муниципальном и региональном уровнях были эффективными и приносили больше пользы.

    Ранее глава правительства заявил, что в регионах необходимо ускорить процедуру строительства площадок санавиации.

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