Госзакупки в строительстве станут проще

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложениями об упрощении проведения госзакупок в сфере строительства. Чиновники предлагают рассматривать жалобы со стороны строительного бизнеса в ускоренном режиме. Планируется снизить значимость субъективных неценовых критериев оценки заявок участников закупочных процедур до 20% на конкурсах по сложной стройке. Кроме того, для участников закупок будет упрощено членство в саморегулируемых организациях (СРО). Эксперты отмечают, что данные предложения можно только приветствовать. По их мнению, чем меньше будет "бумажная нагрузка" на поставщика и заказчика, тем больше они смогут сделать закупок.



В ФАС заговорили об упрощения законодательства для участников госзакупок на рынке строительства после вступления в силу 1 июля 2017 поправок в Градостроительный кодекс. Данные законодательные новации остановили действие выданных ранее свидетельств СРО. Членство в саморегулируемой организации надо подтвердить выпиской из реестра СРО. Между тем, для участников СРО есть ряд требований, и выполнить их не так просто.

С июля изменились также действия заказчиков строительных работ при проведении «отложенных платежей», проверке достоверности сметной стоимости, формирования техзадания с учетом положений ГОСТов и технических регламентов.

"Можно только приветствовать желание ФАС убрать все барьеры при проведении госзакупок в строительной сфере, - отметил генеральный директор Ассоциации электронных торговых площадок (АЭТП) Илия Димитров. – Чем станет проще, тем лучше".

Эксперт обратил внимание на то, что в целом текущие нормы, регулирующие госзакупки – 44 и 223 ФЗ – слишком сложные.

"Это законодательство надо упрощать. Особенно это касается 44-ФЗ. Это громадный, очень тяжелый закон. Это куча нормативных актов, которые противоречат друг другу. Проще прочитать Библию, чем этот документ. Ни один здравый предприниматель от начала до конца не ознакомлен с этим законом. Он слишком перегружен и при этом все время изменяется", - подчеркнул Илия Димитров.



