Законопроект о поддержке самозанятых при закупках госкомпаний одобрил комитет Госдумы

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, распространяющие меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний.

В настоящее время физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», вправе принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях и наряду с иными участниками закупок. При этом законодательство предусматривает в отношении субъектов МСП меры поддержки при участии в закупках.

Законопроектом предлагается распространить меры поддержки в течение срока проведения эксперимента, установленного законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан», и в отношении самозанятых граждан.

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно — на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2028 г.