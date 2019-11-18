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    Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных торгах по 44-ФЗ

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    Правительство РФ утвердило типовые формы заявок на участие в электронных процедурах по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1401.

    В частности утверждены: типовая форма заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе. Кроме этого, определены формы заявки на участие в электронном аукционе, закрытом аукционе, запросе котировок, запросе предложений. Утверждены и требования к содержанию, составу и порядку разработки типовой документации о закупке.

    Также скорректирован п. 14 дополнительных требований к операторам электронных площадок —   теперь они обязаны обеспечить подачу заявок участниками, сформировав их по новой типовой форме.

    Напомним, что согласно ч. 5 ст. 24.1 44-ФЗ определенные Правительством РФ типовые заявки и типовая документация, соответствующая установленным требованиям, обязательны для применения участниками закупки и заказчиками.

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