Как заключить контракт со вторым участником при расторжении контракта с победителем закупки

Федеральное казначейство рассказало, в каком порядке заключается контракт со «вторым» участником при расторжении контракта с победителем конкурентной закупки. Соответствующая информация содержится в письме Казначейства № 14-00-06/20797.

Отмечается, что на основании ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ контракт с участником закупки, с которым заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры, заключается с соблюдением условий, предусмотренных ч. 1 ст. 34 44-ФЗ с учетом положений ч. 18 ст. 95 закона. При этом положения ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ не устанавливают форму заключения такого контракта и не содержат отсылки к порядку заключения контракта, предусмотренному ст. 83.2 44-ФЗ. В свою очередь, статья также не определяет порядок заключения указанного контракта.

Таким образом, подчеркивается, что при возникновении у заказчика необходимости заключения контракта по основанию, предусмотренному ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ, такой контракт может быть заключен без использования ЕИС, в том числе на бумажном носителе.

Также сообщается о подготовке изменений в положения закона в целях урегулирования соответствующего порядка заключения контракта.