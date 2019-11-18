Разрабатываются поправки о минимальной доле производителей РФ для госзакупок

Министерство промышленности и торговли РФ начало разработку поправок к закону о закупках, предполагающих установление минимальной доли российских производителей для госзакупок. Поправки должны вступить в силу в апреле следующего года. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте правительства РФ.

Как говорится в уведомлении, изменения в законодательстве необходимы для исполнения указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 г., что может обеспечиваться через стимулирование локализации новых производств товаров на территории РФ.

В целях стимулирования таких производств необходимо обеспечить государственную поддержку производителям российской продукции. Для достижения данных целей необходимо наделить правительство РФ полномочиями по установлению минимальной доли закупок товаров российского производства, подлежащую закупке отдельными видами юридических лиц по 223-ФЗ.

Ранее, вице-премьер Юрий Борисов предложил президенту РФ законодательно обязать госзаказчиков приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ.