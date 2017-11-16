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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Глава ФАС высоко оценил систему закупок Росатома

    Глава ФАС высоко оценил систему закупок Росатома

    Автор: РИА Новости
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    Госкорпорация "Росатом" создала практически образцовую систему закупок, обеспечивающую развитие отечественной атомной отрасли, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

    "За прошедшие годы Росатом добился значительных успехов в развитии системы закупок, в создании новых инструментов, обеспечивающих прозрачность и открытость, а также повышающих эффективность закупочной деятельности. Выстроенная в атомной отрасли система закупок считается практически образцовой", — отметил Артемьев в своем приветствии, опубликованном на сайте форума "Атомекс-2017". 

    "Однако современные условия функционирования рынков, расширение зарубежной деятельности Росатома и развитие новых направлений бизнеса требуют совершенствования отдельных механизмов закупочной деятельности. В Федеральной антимонопольной службе готовы к продолжению взаимодействия с госкорпорацией для выработки мер по улучшению системы закупок атомной отрасли", — добавил он.

    На сегодняшний день система закупок атомной отрасли признана многими российскими и зарубежными экспертами, в том числе ФАС, наиболее прозрачной и открытой в России. По мнению специалистов, созданная в Росатоме система позволяет не только бороться с коррупцией и повышать прозрачность закупочной деятельности, но, самое главное, помогает более эффективно обеспечивать отрасль продукцией нужного качества и в требуемые сроки. 

    Процедуры закупок Росатома строго регламентированы и автоматизированы, годовые планы закупок и информация о текущих закупках публикуется в открытых источниках. Все открытые закупки на 99% проводятся конкурентным способом с помощью электронных площадок. На закрытом рынке внутри российской атомной отрасли проводятся только те закупки, которые содержат государственную тайну или стратегические сведения о передовых разработках Росатома, обеспечивающих госкорпорации преимущества над зарубежными конкурентами. 

    Как отмечается в материалах Росатома, если в 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, то в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиардов рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиардов рублей. За восемь лет развития закупочной системы Росатом сэкономил за счет конкурентных процедур более 190 миллиардов рублей, причем за 9 месяцев текущего года экономия составила более 17 миллиардов рублей.



    Росатом, Артьмьев, закупки
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