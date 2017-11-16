Глава ФАС высоко оценил систему закупок Росатома

Госкорпорация "Росатом" создала практически образцовую систему закупок, обеспечивающую развитие отечественной атомной отрасли, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

"За прошедшие годы Росатом добился значительных успехов в развитии системы закупок, в создании новых инструментов, обеспечивающих прозрачность и открытость, а также повышающих эффективность закупочной деятельности. Выстроенная в атомной отрасли система закупок считается практически образцовой", — отметил Артемьев в своем приветствии, опубликованном на сайте форума "Атомекс-2017".

"Однако современные условия функционирования рынков, расширение зарубежной деятельности Росатома и развитие новых направлений бизнеса требуют совершенствования отдельных механизмов закупочной деятельности. В Федеральной антимонопольной службе готовы к продолжению взаимодействия с госкорпорацией для выработки мер по улучшению системы закупок атомной отрасли", — добавил он.

На сегодняшний день система закупок атомной отрасли признана многими российскими и зарубежными экспертами, в том числе ФАС, наиболее прозрачной и открытой в России. По мнению специалистов, созданная в Росатоме система позволяет не только бороться с коррупцией и повышать прозрачность закупочной деятельности, но, самое главное, помогает более эффективно обеспечивать отрасль продукцией нужного качества и в требуемые сроки.



Процедуры закупок Росатома строго регламентированы и автоматизированы, годовые планы закупок и информация о текущих закупках публикуется в открытых источниках. Все открытые закупки на 99% проводятся конкурентным способом с помощью электронных площадок. На закрытом рынке внутри российской атомной отрасли проводятся только те закупки, которые содержат государственную тайну или стратегические сведения о передовых разработках Росатома, обеспечивающих госкорпорации преимущества над зарубежными конкурентами.



Как отмечается в материалах Росатома, если в 2012 году объем конкурентных закупок госкорпорации составлял 313 миллиардов рублей, то в 2015 году этот показатель вырос до 622,4 миллиардов рублей, а на нынешний год запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 766,3 миллиардов рублей. За восемь лет развития закупочной системы Росатом сэкономил за счет конкурентных процедур более 190 миллиардов рублей, причем за 9 месяцев текущего года экономия составила более 17 миллиардов рублей.



