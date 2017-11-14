Госзаказчики смогут требовать выплаты по банковским гарантиям онлайн

Госзаказчики смогут требовать уплаты по банковским гарантиям в электронной форме. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства РФ о дополнительных требованиях к банковским гарантиям в рамках 44-ФЗ, который подготовил Министерство финансов РФ.

Законопроект определяет дополнительные требования к банковским гарантиям и уточняет перечень документов, которые госзаказчик обязан предоставлять в банк при требовании выплат по банковским гарантиям. При этом основное нововведение заключается в том, что госзаказчик в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком контрактных обязательств сможет направлять требование об уплате по банковской гарантии как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. А размер причитающейся заказчику денежной выплаты по банковской гарантии будет зависеть от объема исполненных подрядчиком обязательств по госконтракту. Аналогичная норма вводится в отношении банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

Представители Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок поддержали возможность представления требования об уплате банковской гарантии в электронной форме. Это полностью соответствует политике ускорения доступа к обмену информацией. "Уточнение перечня предоставляемых в банк документов является абсолютно правильной нормой, которая позволит всем субъектам данных правоотношений четко исполнять положение законодательства, не порождая дополнительных внутренних локальных актов, требующих времени на создание и порождающих сложности в практике применения, - комментируют специалисты. - Важным положительным моментом является необходимость предоставления расчета суммы, включаемой в требование по банковской гарантии. Однако, здесь есть и некоторые сложности. Например, если по контракту предусмотрены этапы и их стоимость известна, то заказчику достаточно просто предоставить расчет о стоимости неисполненных этапов. Это же касается и случаев полного неисполнения контрактов. А вот в иных случаях могут возникнуть сложности с оценкой".

В целом, эксперты пришли к выводу, что в случае принятия этого проекта можно будет говорить об упрощении работы заказчика, что оценивается, безусловно, положительно.

По словам Алексея Ульянова, генерального директора Института повышения конкурентоспособности, суть документа принципиально не меняется, он может принимать как бумажную, так и электронную форму: "Электронные документы должны быть уравнены в правах и обязанностях с бумажными, это касается и банковских гарантий". При этом зависимость от объема выполненных или невыполненных работ безусловно нужна, добавляет Ульянов. "Допустим, поставщик или подрядчик выполнил первый этап работ, составляющих 50% всего объема, но у него возникли проблемы с исполнением оставшейся половины. Будет несправедливо, если он получит претензии по 100%, а не по 50% тендера", - говорит он.

Размер выплат заказчику в случае нарушений поставщика должен быть завязан не на объём исполненных обязательств, а на понесённый заказчиком ущерб, говорит и эксперт-практик Центра эффективных закупок Тендеры.ру Кирилл Кузнецов. Оценка этого ущерба - задача не самая простая, но вполне решаемая.

"Принципиально, я - за электронизацию обеспечения. Это ускорит и сделает прозрачным ряд закупочных процессов, - отмечает он. - Сейчас, несмотря на реестр банковских гарантий, встречаются случаи признания поставщика уклонистом, даже если выданная ему гарантия есть в реестре. Например, если она не соответствует требованиям документации. Единый и электронный формат решил бы данную проблему". По его словам, заказчик должен иметь возможность использовать гарантию, причем для этого должно быть достаточно информации, размещаемой им в Единой информационной системе.

Кстати, это не первая инициатива Минфина в области предоставления банковских гарантий. Сейчас ведомство подготовило, в частности, проект постановления правительства РФ, определяющего условия, при которых банк может заниматься предоставлением банковских гарантий при госзакупках. Здесь основное нововведение - наличие у банка кредитного рейтинга, выставленного одним из двух российских рейтинговых агентств, на уровне не ниже "BBB-(RU)" или "ruBBB".

Но некоторые эксперты считают, что реализация этого предложения приведет к тому, что почти 200 российских банков могут лишиться права предоставлять банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов при госзакупках. Причиной тому является отсутствие у них соответствующего рейтинга от российских рейтинговых агентств.







