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    Поможет ли централизация муниципальных закупок сэкономить госзаказчикам

    Автор: Torg94
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    Депутаты заксобрания Челябинской области предложили централизовать муниципальные закупки, чтобы уменьшить расходы заказчиков всех районов, входящих в тот или иной муниципалитет. В России уже есть положительные примеры централизации муниципальных закупок, говорят эксперты, но нужно учитывать особенности муниципалитетов и избегать тотальной централизации.

    По мнению разработчиков, таким образом единый муниципальный орган госзакупок сможет получить более выгодные предложения от надежных поставщиков, давно и уверенно работающих на соответствующих рынках. А сотрудникам районных учреждений не придется тратить время и силы на освоение контрактной системы. По данным челябинских депутатов, в закупках муниципалитетов контролирующие органы находят очень много нарушений, вызванных недостаточной грамотностью заказчиков.

    Челябинская область – не единственный регион, где экспериментируют с централизацией муниципальных закупок. Уже много лет можно наблюдать успешный опыт Калужской области. В той или иной степени централизацию для муниципальных образований применяют также в Мурманской, Кировской и других областях, обращает внимание руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. При этом способы централизации могут быть разными. Например, консолидация определения поставщика на крупную сумму (50, 100 млн рублей и более) в рамках единой региональной комиссии, централизация закупок отдельных категорий продукции, централизация по способам определения поставщика (только путем проведения конкурса или аукциона), перечисляет он. Также встречаются различные схемы централизации для разных стадий проведения закупок (планирование, определение поставщиков, заключение контрактов и т.д.).

    По его словам, централизация дает существенные позитивные эффекты. Например, это может быть повышение качества поставляемых продуктов, снижение финансовых затрат, возможность оптимизации транспортной, логистической и экспедиционной составляющей.

    Выбор оптимальной схемы централизации зависит от многих факторов: наличие территориальных органов и подведомственных учреждений, их количество, территориальное расположение, объем и структура закупаемых товаров, работ и услуг, логистические возможности региона, кадровый и управленческий потенциал и т.д., добавляет Сухадольский. 

    Также нужно изучить калужский опыт минимизации риска увеличения дистанции между заказчиком и местными жителями (конечные потребители) действительно эффективных муниципальных закупок, советует Казанцев. В известных мне муниципалитетах Калужской области именно жители сохраняют возможность выступать инициаторами, например, локального дорожного строительства в рамках муниципального заказа, отмечает он.

    Несмотря на положительный опыт у любой инициативы есть вторая сторона. К примеру, укрупнение лотов на ремонт дорог часто ведет к объединению дорог в разных районах, ФАС считает это нарушением. Также нельзя забывать о конституционном принципе федеративного устройства нашего государства и независимости местного самоуправления; централизация может нарушить этот принцип, указывает директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. "Кроме того, как правило, потребности многих субъектов 44-ФЗ (большинство бюджетных учреждений) ясны именно на местах, а не "сверху". Также не стоит сбрасывать со счетов проблему коррупции: при централизации закупки контролируются чиновниками более высокого ранга, а у них запросы на порядок выше, и их необходимо закладывать в цену", - сетует он.

    На практике известно, как минимум, два случая, когда централизация привела к подобному эффекту, оба в Москве, рассказывает Ульянов. "Первый - закупки лекарств. 62я больница закупала лекарства самостоятельно, а у всех остальных больниц закупки были централизованы. В первом случае цена лекарств была ниже до 3-4 раз. Во втором случае централизация закупок услуг на уборку школ привела к тому, что тендеры выиграла контора с уставным капиталом 25 тыс. рублей, которая не выполняла работы по уборке. Сложно представить такую ситуацию, когда закупки проводятся на уровне школ", - отмечает он.


    муниципальные закупки, централизация, Госзакупки
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