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    Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу года

    Автор: ГК «РБА – РусБизнесАльянс»
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    В восемь раз за последние шесть лет вырос объём закупок Москвы у субъектов малого предпринимательства. По прогнозам, к концу 2017 года портфель заказов у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Геннадий Дёгтев в ходе брифинга в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

    «Объем закупок столицы у субъектов малого предпринимательства в 2011 году составлял 26,7 млрд рублей. К 2016 году этот показатель достиг 192 млрд рублей и продолжает расти. Предполагаем, что к концу этого года объем закупок у малого бизнеса вырастет на 11 процентов и составит 215 млрд. рублей. За девять месяцев текущего года уже заключено контрактов на 187 млрд рублей», – сказал руководитель Департамента.

    Он отметил, что рост объема закупок у СМП связан с проводимой работой по стандартизации закупок, которая способствовала формированию единых прозрачных правил участия в процедурах и требований к поставляемой продукции.

    «Более половины закупок Москвы на сегодня стандартизировано. Расширение доступа предпринимателей на рынок закупок связано также с запуском Портала поставщиков. Ежегодный объем закупок через интернет-ресурс составляет 20 млрд. рублей. На Портале поставщиков размещается полная информация о контрактах и закупках Москвы, в том числе – запланированных. Сегодня на портале зарегистрировано более 70 тысяч компаний и предпринимателей», – отметил Геннадий Дёгтев.

    Увеличению доли малого бизнеса на рынке столичных закупок способствовал также перевод закупочной деятельности государственныхи унитарных и казенных предприятий под действие №44-ФЗ.


    44-ФЗ, смсп, объём закупок
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