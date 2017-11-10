ФАС приведет к единому нормативному стандарту импортозамещение в госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за унификацию норм импортозамещения в госзакупках. Сегодня действуют разные законодательные акты, регулирующие приоритет российских товаров. Ведомство предлагает правительству РФ принять единый нормативный акт. По мнению чиновников, это позволит снизить число процедурных нарушений. Эксперты рынка электронных закупок считают, что инициатива сделает механизмы поддержки импортозамещения понятнее, однако политика экономических регуляторов станет менее гибкой.

ФАС уже начала вести работу над унификацией норм об импортозамещении в госзаказе. По словам чиновников, все нормативные акты, касающиеся данной области, надо упростить и автоматизировать. Сегодня действуют разные документы – для сферы IT, промышленности, лекарств. Единый нормативный документ позволит снизить число процедурных нарушений участников закупок.

В едином нормативном акте сохранится принцип конкуренции российских компаний с западными. Производители из России будут иметь преференции, однако они не должны давать им колоссальных преимуществ в сравнении с зарубежными поставщиками.

В ФАС рассчитывают подготовить документ в следующем году. В сентябре Минфин также заявлял о планах по унификации норм импортозамещения при госзакупках. С критикой программы импортозамещения в сфере закупок выступали представители Института госзакупок. Советник директора института Анна Ермакова ранее заявила, что программа "хаотична и непродумана". По ее мнению, преференции для отечественных компаний малоэффективны и тяжело реализуемы. Среди основных проблем: сложности с получением сертификата СТ1, заключение допсоглашений, позволяющих менять данные о происхождении товара, и практика применения смешанных лотов.

Предложенные изменения однозначно нужны и являются позитивным шагом, считает член координационного и генерального совета "Деловой России" Сергей Фахретдинов.



"Унификация позволяет упростить, автоматизировать и исключить механические ошибки и нарушения. Сегодня заказчики, работающие в рамках Федерального закона №223-ФЗ, не всегда исполняют нормы по импортозамещению. Постановление №925 от 16 сентября 2016 года О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» рассматривается ими лишь как рекомендательное. В нашей стране все, что необязательное, на то можно не обращать внимание в работе", - отметил он.

По словам Сергея Фахретдинова, заказчики не стремятся отказываться от давно сложившихся взаимоотношений с иностранными поставщиками в пользу новых российских производителей.

"Необходимо решить эту проблему при принятии обновленных норм. Стимулирование бизнеса подобным образом создаст конкурентную среду, где российские производители смогут доказать свои компетенции и возможности", - заключил эксперт.

Руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский также считает, что инициативу по унификации нескольких нормативных актов, касающихся импортозамещения в госзакупках, можно только приветствовать.

"Система регулирования госзакупок излишне усложнена. Когда существует много разных нормативных требований, люди начинают при их выполнении ошибаться. Поэтому чем меньше будет разнотипных требований и чем больше будет унифицированных подзаконных актов, тем станет комфортнее", - отметил эксперт.

По его словам, унификация сходных нормативных актов позволит уменьшить вероятность случайных ошибок, которые люди допускают, путаясь в предъявляемых требованиях.

Другого мнения директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.

"Я бы не поддержал инициативу ФАС. Сегодня есть около 15 постановлений правительства в области импортозамещения. Все они гибкие, в них есть эффективные предложения для той или иной отрасли. К примеру, в области фармацевтической промышленности действует принцип "третий лишний" (когда в закупках лекарств участвуют хотя бы две компании из России, заявки западных производителей отклоняют – ред.). В сфере машиностроения есть принцип обязательной покупки российской продукции. Это эффективно. Зачем закупать иностранные трамваи, когда есть свои – хорошего качества?" – отметил эксперт.

По его словам, у правительства и экономических регуляторов в области реализации принципов импортозамещения должна быть свобода действий.

"В какой-то области нужно правило "третий лишний". В какой-то, образно говоря – "второй лишний", в какой-то "четвертый лишний". Где-то же нужен полный запрет. Необходима гибкость действий. Это позволит в разных секторах проводить разумную политику в области импортозамещения. ФАС же хочет от этого уйти. Я считаю, что их инициатива вредная и ни к чему хорошему не приведет", - заключил Алексей Ульянов.



