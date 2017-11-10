Форум «АТОМЕКС 2017» пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Корпорации МСП и «Опоры России»

14-16 ноября в Москве, в Гостином дворе состоится IX Международный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2017», организованный Госкорпорацией «Росатом» с целью обсуждения актуальных вопросов закупочной деятельности и информирования о новых возможностях для поставщиков при участии в закупках атомной отрасли. В этом году форум пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил в приветственном письме участникам форума, что за время своего проведения «АТОМЕКС» стал «авторитетной и признанной специалистами, представителями малого и среднего бизнеса коммуникационной площадкой, на которой в режиме открытого и в то же время откровенного диалога обсуждаются и вырабатываются предложения по наиболее волнующим предпринимателей вопросам». «Внимание, которое уделяется сегодня всему предпринимательскому сообществу со стороны крупнейших компаний с государственным участием, это не дань моде, это востребованное целями развития страны действие, которое, в конечном счете, позволит укрепить ее экономический потенциал», - подчеркивается в приветствии.

Деловую программу «АТОМЕКС 2017» откроет панельная сессия «Вектор развития Госкорпорации «Росатом», на которой будет представлена информация о расширении глобального присутствия Росатома, развитии новых бизнесов, политике в сфере инноваций и в сфере закупок. Спикерами выступят топ-менеджеры Госкорпорации «Росатом». Пленарная дискуссия будет посвящена организации закупок в высокотехнологичных компаниях. В фокусе обсуждения – вызовы и тенденции в закупочной деятельности. Ожидается, что в дискуссии примут участие: генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв; заместитель министра финансов России Алексей Лавров; депутат Государственной думы, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта; заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян; президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин; представители руководства таких организаций, как ПАО «Ростелеком», Госкорпорации «Роскосмос» и General Electric.

Также в программе первого дня Форума – семинар «Система закупок, МТО и управления качеством Госкорпорации «Росатом». Что надо знать поставщикам?». Специалисты Росатома расскажут о типизации технических требований к приобретаемой продукции; аудитах достоверности данных изготовителей, подрядчиков, исполнителей; требованиях по оценке соответствия; об унификации оборудования АЭС и т.д. После семинара запланирован бизнес-брифинг, на котором представители Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли ответят на вопросы поставщиков. Посещение мероприятий первого дня Форума для всех поставщиков бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 11 ноября по ссылке http://www.atomeks.ru/atomex-2017/visitors/foruminvite2017

В форуме «АТОМЕКС 2017» примут участие ведущие дивизионы Росатома, а также входящие в их состав предприятия и организации. В их числе: Топливная компания «ТВЭЛ», концерн «Росэнергоатом», АО «Атомэнергомаш», Группа компаний ASE, АО «Атомредметзолото», АО «РАСУ», АО «ОТЭК» (Управляющая организация АО «ВетроОГК»), АО «Техснабэкспорт», РФЯЦ-ВНИИЭФ, Горно-химический комбинат, ПО «Маяк», АО «СХК», ПАО «МСЗ», ПАО «КМЗ», АО «ПО «ЭХЗ», АО «УЭХК», НИКИЭТ, НИИАР, ООО «Русатом Оверсиз», АО «Атомэнергоремонт», АО «Аккую Нуклеар», ПАО «ППГХО», АО «ОКБМ Африкантов», «СвердНИИхиммаш». Также на форуме широко представлены неотраслевые компании, включая предприятия малого и среднего бизнеса, и зарубежные компании, такие как: британская Rolls-Royce, «Кроне Инжиниринг» (подразделение германского концерна KROHNE), «Staubli France» (французское подразделение международной группы Staubli), «Groupe Intersyndical de l’Industrie Nucléaire» (GIIN, Франция), пул финских компаний и др.

Форум будет работать три дня – с 14 по 16 ноября. Наряду с уже перечисленными мероприятиями в программу включены семинары и круглые столы по обширной тематике, включая: возможности международной кооперации при сооружении объектов атомной энергетики за рубежом; финансовые инструменты поддержки поставщиков; возможности для поставщиков при сооружении объектов атомной энергетики в России и при реализации проектов альтернативной энергетики; автоматизация промышленных объектов; основные проекты и программы закупок организаций Росатома на 2018 год.

Также в рамках форума пройдут обучающие мастер-классы «Как стать поставщиком атомной отрасли» для российских и зарубежных компаний, презентационные сессии поставщиков. В онлайн-системе назначения деловых встреч в формате В2В запланированы десятки встреч-переговоров поставщиков с представителями всех крупнейших заказчиков атомной отрасли – дивизионов и входящих в их состав предприятий и организаций. На выставочной площадке будут представлены более ста экспозиций компаний-поставщиков и предприятий-заказчиков.

Генеральный спонсор IX Международного форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2017» – ПАО «Совкомбанк». Оператор форума – ООО «Атомэкспо». Информацию о программе и участии в форуме можно получить на сайте мероприятия http://www.atomeks.ru/ , по тел./факс: +7 (499) 922-89-95, е-mail: atomeks@atomexpo.com . Для представителей СМИ открыта онлайн-аккредитация по ссылке http://www.atomeks.ru/atomex-2017/media_centr/online-media-accreditation

«АТОМЕКС» – уникальная бизнес-площадка, предоставляющая возможность прямого диалога поставщиков и заказчиков атомной отрасли. В 2016 году в мероприятиях форума приняли участие 1960 человек из 16 стран. Более 60% участников – это представители компаний-поставщиков. Из общего количества поставщиков более 30% являются субъектами малого и среднего предпринимательства. За два дня форума состоялось 26 презентационных секций поставщиков, а всего за время работы форума прошло около 200 деловых встреч.





