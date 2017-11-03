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    ЭТП ГПБ получила аттестат соответствия требованиям защищенности данных

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    Автоматизированная система Электронной торговой площадки Газпромбанка получила аттестат соответствия требованиям второго уровня защищенности персональных данных и класса защищенности К2 для государственных информационных систем.

    "Научно-производственное предприятие "Эксперт по безопасности", выдающее такие аттестаты, устанавливает самые строгие требования к уровню защиты информации на уровне нормативов ФСБ и ФСТЭК, - отмечает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - Специалисты провели полный спектр аттестационных испытаний нашей системы и заключили, что она этим требованиям отвечает".

    При проверке эксперты НПП "ЭПБ" проанализировали организационную структуру системы, технические и программные средства защиты данных и информационных потоков, проверили уровень подготовки сотрудников и выяснили степень надежности распределения их ответственности за безопасность, а затем провели комплексные испытания системы в реальных условиях. Автоматизированная система ЭТП ГПБ успешно прошла все этапы тестирования.

     

     

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