ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

08 ноября 2021 г. Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022 Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых Подробнее

05 апреля 2021 г. Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года Подробнее

03 марта 2021 г. Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021 Подробнее

04 февраля 2021 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

01 февраля 2021 г. Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года Подробнее

02 декабря 2020 г. Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре! Подробнее

28 сентября 2020 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

15 июня 2020 г. Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее

01 июня 2020 г. ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи Подробнее

13 апреля 2020 г. Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляции Подробнее

10 апреля 2020 г. ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз Подробнее

27 марта 2020 г. Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода Подробнее

23 марта 2020 г. Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь! Подробнее

23 марта 2020 г. Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» Подробнее

07 октября 2019 г. Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок Подробнее

24 сентября 2019 г. ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонта Подробнее

07 мая 2019 г. VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

11 января 2018 г. 23-24 января пройдет вебинар для поставщиков Подробнее

06 октября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

05 сентября 2017 г. 7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков Подробнее

05 сентября 2017 г. Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ Подробнее

15 июня 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

12 мая 2017 г. Газпром корпоративный институт объявил набор на курс профессионального поставщика Подробнее

19 апреля 2017 г. Объявлен набор в майскую группу на курс профессионального поставщика Подробнее

29 марта 2017 г. ЭТП ГПБ проконсультировала строителей Подробнее

29 марта 2017 г. Программа повышения квалификации «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ИСО 9001:2015» Подробнее