Реформа госзакупок – дело небыстрое

Правительство, Министерство финансов, Федеральная антимонопольная служба, прочие ведомства и экспертное сообщество единогласно признают: система госзакупок нуждается в реформах. Однако по ряду причин их подготовка требует времени - иногда куда больше, чем предполагалось изначально. На этом фоне особенно интересно выглядят некоторые процессы, отмечаемые в регионах.

Для повышения эффективности и прозрачности закупок необходимо полностью перевести их электронный вид, согласились все стороны - однако реформу пришлось отложить на год, на 1 января 2019 г., т.к. Федеральное казначейство признало: ни система, ни участники торгов еще не готовы к таким переменам.

В начале февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правила использования указанного каталога. Предполагалось, что использование каталога станет обязательным с 1 октября этого года, однако в середине августа Минфин отказался от структуры, разработанной Министерством экономического развития, и предложил резко изменить правила формирования, ведения и использования каталога для его оптимизации в интересах заказчиков. Теперь его планируется ввести в эксплуатацию с 1 декабря, хотя эксперты выражают сомнение в возможности перейти на закупки по нему в столь короткий срок.

Пока многие изменения в закупочное законодательство на федеральном уровне раз за разом откладываются, в регионах складывается совсем другая картина.

"У нас во всем регионе была распространенная проблема, когда одни и те же товары проходили по разным кодам ОКПД2, - рассказали в комитете государственного заказа Правительства Хабаровского края. - Цены на них могли очень сильно различаться. Заказчики со своей стороны сами решали, какими техническими регламентами руководствоваться при составлении заявки, в этой области было очень много пространства для маневра. В то же время заказчикам сложно было получить полную картину по разбросу цен, они видели только часть картины. Каталог товаров, работ, услуг позволил решить все эти проблемы. Он позволил структурировать заказы, стандартизировать требования к предмету закупки в соответствии с действующими госстандартами, упорядочил ценообразование. Заказчики не могут предъявлять избыточных требований, повысилась конкуренция".

Пилотный проект по внедрению каталога товаров, работ, услуг в Хабаровском крае прошел настолько успешно, что разработку вывели на рынок: другие регионы могут приобрести каталог и установить его для осуществления своей закупочной деятельности с учетом особенностей местного ценообразования. До введения этого удобного инструмента на федеральном уровне остается еще не менее месяца - при условии, что его удастся запустить в ожидаемые сроки - а в отдельных регионах уже активно используют его преимущества.

Аналогичную картину можно наблюдать и с другими инструментами оптимизации закупок. "Многим разнопрофильным учреждениям требуются одни и те же товары и услуги, - отмечают в пресс-службе министерства конкурентной политики Калужской области. - Чем бы они не занимались, всем нужны канцтовары, всем бывает нужен ремонт и так далее. Отдельно нужно выделить закупки питания, учителя и воспитатели не обязаны разбираться в закупочном законодательстве, для них централизация - большое облегчение". Министерство конкурентной политики Калужской области взяло закупки на себя: оно объединяет заявки нескольких заказчиков на основе техзаданий, устанавливает обоснованную максимальную стоимость объединенной партии товара и объявляет тендер. Такая практика позволила в 2016 г. сократить индивидуальные закупки в 7 раз и сэкономить более 210 млн руб. за счет стандартизации и обоснованности цен. Централизация коснулась в том числе муниципальных закупок, для которых характерно большое количество однотипных заказов.

Малые закупки играют весьма значимую роль в общем обороте, ведь они нередко составляют более 50% годового объема закупок организаций (по данным исследования “Малые закупки. Три рубля — не деньги?!”, организованного “Фогсофт” и “Тендеры.ру” при поддержке аналитического центра “Интерфакс ProЗакупки”). Они требуют особого подхода с учетом своей специфики. Хорошим решением может стать электронный магазин с каталогом продукции, создаваемым самими производителями. Единого для России электронного магазина на данный момент не существует, но регионы активно внедряют этот способ закупок.

Организации, подведомственные правительству Москвы, размещают заказы в “Электронном магазине” – подсистеме Единой автоматизированной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ). Эта подсистема интегрирована с “Порталом поставщиков”, на котором могут зарегистрироваться компании, желающие поставлять товары или услуги для московских бюджетников. По оценкам столичного департамента по конкурентной политике, запуск магазина позволил добиться снижения начальных цен более чем на 30%.

В Республике Татарстан аналогичный сервис за первые же месяцы работы привлек десятки местных производителей и позволил существенно увеличить процент продукции, закупаемой локально. Министр экономики Татарстана Артем Здунов высоко оценил роль портала закупок малого бизнеса в привлечении местных производителей, в т.ч. благодаря каталогу их продукции, доступному всем заказчикам.

Пока эксперты и разработчики обсуждают необходимость внедрения системы электронного оборота полного цикла, который позволит заказчикам, подрядчикам и субподрядчикам не только заключать контракты, но и наблюдать за ходом каждого этапа выполнения подряда, мгновенно оплачивать работы и обмениваться документами, в Московском регионе уже выражают готовность шагнуть в это будущее: в начале октября Мособлдума предложила перевести весь документооборот в цифру. Соответствующий пакет поправок от депутатов Подмосковья в ближайшее время рассмотрят в Госдуме и Правительстве РФ.

Сроки принятия многих поправок к 44-ФЗ предсказать трудно, тем более что лишняя спешка в этой области приведет только к необходимости внесения новых поправок - достаточно вспомнить переход ФГУПов и МУПов на закупки по 44-ФЗ, обернувшийся необходимостью сделать исключения для множества категорий таких учреждений. Но очевидно, что регионы готовы к переменам и готовы опробовать новые инструменты совершенствования системы закупок даже без директивы сверху.



