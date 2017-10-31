Конституционный суд определит права третейских судов разбирать споры по поводу контрактов госкомпаний

Верховный суд попросит Конституционный суд высказаться, могут ли третейские суды разбирать споры по поводу контрактов госкомпаний. Толкование КС будет иметь важнейшее значение для исхода спора о подсудности таких дел.

ВС РФ решил направить в Конституционный суд запрос по поводу правовых норм, допускающих рассмотрение в третейских судах споров относительно исполнения контрактов госкомпаний и других хозяйствующих субъектов, деятельность которых регулируется федеральным законом №223-ФЗ. "Судебная коллегия (по экономическим спорам - прим. ИФ) обнаружила неопределенность в вопросе о том, соответствует ли ряд положений Арбитражного процессуального кодекса, федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", федерального закона № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" Конституции Российской Федерации", - говорится в определении ВС, датированном 23 октября 2017 года.

Определение выпущено в рамках рассмотрения спора между частным ОАО "Мостеплосетьстрой" и АО "Мосинжпроект", 100% акций которого принадлежит государству. По данным системы "СПАРК-Маркетинг", они заключили контракт на перекладку и вынос инженерных сетей при сооружении станции "Спартак" стоимостью 72,4 млн рублей.

Их договор предусматривал, что спор должен разбирать Третейский суд строительных организаций города Москвы при АНО "Центр юридической поддержки строительных организаций города". 14 июля 2017 года этот арбитраж по иску "Мостеплосетьстроя" взыскал с "Мосинжпроекта" 5,2 млн рублей, но госкомпания платить не стала.

"Мостеплосетьстрой" попытался добиться принудительного взыскания задолженности "Мосинжпроекта" через государственные суды. Арбитражный суд Москвы и апелляционная инстанция удовлетворили требования истца, но затем вмешался ВС. Он счел заслуживающими внимания аргументы ответчика, который упирал, во-первых, на то, что закупка осуществлена в публичных интересах (госпрограмма строительства метро), а не в рамках гражданско-правовых отношений, и, во-вторых, на то, что компания принадлежит столичным властям. А значит, настаивал "Мосинжпроект", третейский суд вести это разбирательство не мог.

Перспективы

Теперь исход дела будет зависеть от позиции Конституционного суда. "Любое из толкований КС будет иметь важнейшее значение, учитывая серьезные споры относительно законопроекта по внесению изменений в 223-ФЗ", - уверен руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. Суть споров, по его словам, состоит в том, выполняют ли в своей хозяйственной деятельности общества с участием государства государственные задачи и функции, т.е. действуют в публичных интересах, или же главным для них является коммерческая составляющая, т.е. они действуют в рамках гражданско-правовых отношений.

Минэкономразвития, например, считает, что субъекты N223-ФЗ могут прибегать к третейскому разбирательству (письмо №Д28и-337 от 27 января 2017 года). ФАС высказывала другую позицию. По ее мнению (письмо №АЦ/75923/15 от 28 декабря 2015 года), соглашения о передаче в третейские суды таких споров неправомерны, так как принципы третейского разбирательства не позволяют обеспечить достижение целей N 223-ФЗ.

"Вполне вероятно, что именно Конституционный суд решит судьбу основополагающих подходов к регулированию закупочной деятельности госкомпаний на ближайшие годы", - сказал Сухадольский.

КС может ограничить возможность рассмотрения споров госкомпаний в третейских судах, считают эксперты. "Он может дать констутитуционно-правовое толкование положений закона и посчитать, что из смысла законодательного регулирования такой спор не может быть арбитрабельным", - сказал "Интерфаксу" партнер Saveliev, Batanov and partners Сергей Савельев.

Ранее из компетенции третейских судов были изъяты споры вокруг госконтрактов, которые регулируются законом №44-ФЗ. Сначала это ограничение компетенции коммерческих арбитражей было оформлено решением президиума ВАС РФ, а затем поменялся и АПК.

Подобная перспектива в отношении закупок госкомпаний приведет к существенному увеличению нагрузки на арбитражные суды, отмечает Савельев. "Сейчас [таких] контрактов с третейской оговоркой множество. Если КС посчитает такие споры неарбитрабельными, это повлечет повальное "стряхивание" третейских оговорок, что будет подрывать стабильность гражданского оборота", - сказал он.

Выгода компании

Что касается самого спора "Мостеплосетьстроя" и "Мосинжпроекта", то эксперты усматривают в действиях заказчика злоупотребление правом. "В контракте сказано, что в случае недоразумений дело будет рассматривать третейский суд. Однако после рассмотрения дела заказчик, с которого взыскали неустойку, не хочет исполнять решение третейского суда и тянет время, аргументируя свою позицию тем, что подобный спор должен рассматривать арбитражный суд. Судебная практика по таким спорам неоднозначна. Злоупотребляет ли заказчик своими правами? Я считаю, что да. Но доказать это будет очень и очень непросто", - сказал "Интерфаксу" партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Дмитрий Терентьев.

Суды первых двух инстанций были правы, когда удовлетворили требования "Мостеплосетьстроя" о принудительном исполнении решения третейского суда, считает Савельев. "Полагаю, что такой спор может быть предметом третейского разбирательства. В случае сомнений положения закона должны толковаться в пользу третейского разбирательства. В данном же случае нет даже сомнений, а просто согласно букве закона такой спор арбитрабелен", - сказал он.

Если КС решит, что дело подлежит рассмотрению в третейском суде, "Мостеплосетьстрой" будет вынужден обратится в арбитраж с иском о взыскании заново, отметил Терентьев. "Пока новый иск будет слушаться и решение суда вступит в силу, "Мосинжпроект" выиграет время - на вполне законных основаниях он сможет еще 3-6 месяцев не платить ответчику", - сказал он.



