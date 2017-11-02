ФАС готовит масштабный проект по расширению полномочий для борьбы с картелями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила войну картелям. Ведомством готовится масштабный проект по расширению полномочий для борьбы с антиконкурентными соглашениями. Документ позволит ФАС изымать у компаний документы, брать у сотрудников разъяснения и получать материалы оперативно-розыскной деятельности. Чиновники поясняют, такие полномочия необходимы, так как из-за картелей экономика России теряет 1,5-2% ВВП в год. Эксперты портала Torg94 не уверены, что новые полномочия помогут ФАС избавиться от картелей, и прогнозируют увеличение числа случаев давления на малый бизнес.

Работа над новой инициативой, расширяющей полномочия ФАС, уже началась. В ведомстве рассчитывают, что изменения вступят в силу уже в марте следующего года. Документ уже обсуждался с правоохранительными органами. Однако одобрения со стороны правительства и администрации президента получить пока не успел.

Чиновники ФАС напоминают, что требуемыми ими полномочиями уже обладают налоговики и таможенники. Федеральной антимонопольной службе они нужны для проведения полноценных расследований. По словам представителей ведомства, такие расследования сегодня затруднены, так как некоторые компании успевают уничтожать информацию о картельных сговорах.

Кроме серьезных ужесточений, в документе ФАС предусмотрены и смягчения для организаторов картелей. Участники антиконкурентных соглашений, сотрудничающие с ФАС, смогут рассчитывать на более мягкие меры. Для них будут снижены административные штрафы.

Поправки будут внесены и Уголовный кодекс. ФАС хочет закрепить в документе отдельные составы преступлений для картелей на торгах и выделить отдельный состав преступления за организацию картелей с нанесением особо крупного ущерба. Лица, первыми признавшие участие в картеле, от уголовной ответственности будут освобождены.

Руководитель правового департамента ФАС Артем Молчанов в комментарии Torg94 заявил, что необходимость в подготовке такого документа есть, так как число выявляемых картельных соглашений велико.

"Все дела о картелях ФАС расследует в рамках действующих законодательных механизмов. Однако они требуют совершенствования. Это позволит повысить раскрываемость злоупотреблений в сфере, даст возможность получать необходимые доказательства, которые можно будет использовать в суде", - отметил представитель Федеральной антимонопольной службы.

По его мнению, возможность изымать документы и получать объяснения у сотрудников, подозреваемых в создании картелей, позволит ФАС проводить антикартельные расследования на новом уровне.

"По разным оценкам, от антиконкурентных соглашений экономика России теряет от 1,5 до 2% ВВП. Такие последствия имеет не только работа картелей, но и другие антиконкурентные соглашения, в том числе с участием представителей разных органов власти и предпринимателей", - заключил Артем Молчанов.

Проблема не в отсутствии полномочий, а в плохой работе ФАС по борьбе с картелями, уверен директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.

"Полномочий у ФАС достаточно, но ведомство не пользуется ими как надо. В результате статистика по картелям сегодня удручающая. Ведь 95% дел, касающихся сговора на торгах, и в целом 90% дел по картелям – это дела против малого бизнеса. Другими словами, ФАС не занимается крупными расследованиями, а кошмарит мелких бизнесменов. Новые полномочия Федеральной монопольной службы приведут только к усилению давления на малый бизнес", - отметил эксперт.

По его словам, две трети решений ФАС по картелям суды признают незаконными.

"Это удручающая статистика. Она говорит о крайне низком качестве принимаемых решений. ФАС зачастую принимает за картели обычную коммерческую практику. К примеру, вспомните дело «картели батутов», над которым смеялась вся страна. В одном из парков стояло два одинаковых батута. На них были установлены одинаковые цены для посетителей парка. ФАС обвинил их владельцев в согласованных действиях. Или еще один пример. Владелец маршрутки, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, отвез автомобиль на техобслуживание. Он попросил коллегу заменить его на маршруте, чтобы люди могли спокойно добраться до работы. ФАС заявил, что его просьба – это картельный сговор. Были еще случаи, когда в создании картели обвиняли фермеров – мужа и жену", - рассказал эксперт.

Он добавил, что есть и более опасные для экономики дела, связанные с "борьбой" с картелями.

"Это когда ФАС называет картелем представителей малого бизнеса в интересах крупного игрока. Таким способом защищается рынок. Один яркий пример: ФАС раньше назвал действия швейных предприятий, занимающихся пошивкой формы МВД, картельным сговором. Их обвинили в том, что они выставляют на торгах одинаковую цену, хотя цена одинаковой является лишь потому, что они работают по нормативам, введенным еще со времен СССР. Это было сделано в интересах крупного бизнесмена – друга главы ФАС. Этот бизнесмен просто заинтересовался швейным рынком", - отметил Алексей Ульянов.

В заключение он подчеркнул, что инициатива о расширении полномочий ФАС вредна.

"Надо проводить расследование самой антикартельной работы ФАС. Она организована плохо. Когда человек не справляется с работой, что происходит? Разве его наделяют новыми полномочиями? Нет, его просто увольняют. Так вот и здесь нужно принимать кадровые решения в ведомстве", - заключил эксперт.





