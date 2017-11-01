Новые тарифы для поставщиков ЭТП ГПБ (секция корпоративных заказчиков)

С 1 ноября 2017 г. расширяется тарифная сетка для участия в закупках на ЭТП ГПБ (секция корпоративных заказчиков). Все тарифы включают безлимитное использование электронного документооборота как для входящих, так и для исходящих документов на год.

Поставщикам, которые хотят приступить к участию в закупках без ограничения по НМЦК и получить максимальную прибыль, предлагается воспользоваться тарифом “45 дней”. Преимущества для поставщиков: возможность подать заявку на участие в любых торгах без ограничения по НМЦК и отсутствие комиссии площадки за победу в закупке в течение 45 дней. Это позволит без блокировки средств на счете подавать заявки на участие одновременно в нескольких процедурах.

Тариф “Малая закупка” позволит принять участие в закупках до 500 тыс.руб., без комиссии за победу в течение 365 дней всего за 1 250 руб./мес. Для пользователей, имеющих средства для обеспечения участия в закупках на счете, доступно участие по прежней схеме работы: блокировка средств (6 900 руб.) на счете и списание комиссии с победителя торгов.

Подробнее о тарифах на участие в закупках.