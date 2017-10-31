План закупок машин и оборудования общего назначения на декабрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.
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В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 40 закупок машин и оборудования общего значения на сумму около 892 млн. руб., среди них:
Планы закупок на декабрь 2017 г
|Наименование организации
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
АО "КМП"
|210 млн.
|от 5 млн. до 50 млн.
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АО "НПО Энергомаш"
|673 млн.
|от 1 млн. до 42 млн.
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АО "ММЗ"Авангард"
|6 млн.
|до 3 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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