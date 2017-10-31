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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / План закупок машин и оборудования общего назначения на декабрь 2017

    План закупок машин и оборудования общего назначения на декабрь 2017

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    Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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    В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 40 закупок машин и оборудования общего значения на сумму около 892 млн. руб., среди них: 

                           

    Планы закупок на декабрь 2017 г

    Наименование организации
    		Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.)

    АО "КМП"

     


    		 210 млн. от 5 млн. до 50 млн.

    АО "НПО Энергомаш"
    		673 млн. от 1 млн.  до 42 млн.

    АО "ММЗ"Авангард"
    		6 млн.  до 3 млн. 

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    Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.


    Другие планы закупок на декабрь 2017 г.

    - Строительные работы

    - Компьютерное оборудование

    - Транспорт и торговля

    - Закупки основных металлов



    План закупок, Машины, оборудование
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