План закупок машин и оборудования общего назначения на декабрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 40 закупок машин и оборудования общего значения на сумму около 892 млн. руб., среди них:

Планы закупок на декабрь 2017 г

Наименование организации

Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО "КМП"

210 млн. от 5 млн. до 50 млн. АО "НПО Энергомаш"



673 млн. от 1 млн. до 42 млн. АО "ММЗ"Авангард"



6 млн. до 3 млн.

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