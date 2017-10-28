План закупок в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средств

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.
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В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 94 закупки в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средств на сумму около 214 млн. руб., среди них:
Планы закупок на декабрь 2017 г.
|Наименование организации
|Объём закупок (руб.)
|НМЦК (руб.)
|
АО "МАШ"
|146 млн.
|от 860 тыс. до 4 млн.
|
ПАО "МГТС"
|1,1 млн.
|от 550 тыс.
|
ООО"ЗНСМ"
|64,5 млн.
|от 400 тыс. до 16 млн.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
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