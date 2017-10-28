План закупок в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средств

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 94 закупки в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средств на сумму около 214 млн. руб., среди них:

Планы закупок на декабрь 2017 г.

Наименование организации

Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО "МАШ"

146 млн. от 860 тыс. до 4 млн. ПАО "МГТС"



1,1 млн. от 550 тыс. ООО"ЗНСМ"



64,5 млн. от 400 тыс. до 16 млн.

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Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.

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