План закупок компьютерного оборудования на декабрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

Чтобы не пропустить публикации новых торгов, подпишитесь на уведомления на нашем канале в telegram. Доступны подписки по кодам ОКПД 2, ключевому слову или отдельному заказчику по ИНН. Чтобы ежедневно получать уведомления о новых торгах по выбранному ОКПД 2 на электронную почту, зарегистрируйтесь на ЭТП ГПБ.

В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 64 закупки компьютерного оборудования на сумму около 1,8 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на декабрь 2017 г.

Наименование организации Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО "Златмаш" 777 млн. до 16 млн. АО "НПО Энергомаш" 6 млн. до 762 тыс. ПАО "МГТС" 1 млрд. от 1 млн. до 1 млрд.

Подписаться на уведомления

Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.

Другие планы закупок на декабрь 2017 г.

- Строительные работы

- Закупка основных металлов

- Транспорт и торговля

- Машины и оборудование общего назначения