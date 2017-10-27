План закупок в области строительных работ на декабрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

Чтобы не пропустить публикации новых торгов, подпишитесь на уведомления на нашем канале в telegram . Доступны подписки по кодам ОКПД 2, ключевому слову или отдельному заказчику по ИНН. Чтобы ежедневно получать уведомления о новых торгах по выбранному ОКПД 2 на электронную почту, зарегистрируйтесь на ЭТП ГПБ.

В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 231 закупку в области строительных работ на сумму около 3,3 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на декабрь 2017 г.

Наименование организации

Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО "РКЦ "ПРОГРЕСС"

211 млн. от 1,1 млн. до 1,2 млн. АО "НПО Энергомаш"



1,5 млрд. от 65 млн. до 85 млн. ООО"ЗНСМ"



1,5 млрд. от 1,2 млн. до 459 млн.

Подписаться на уведомления

Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.

Другие планы закупок на декабрь 2017 г.

- Закупка основных металлов

- Компьютерное оборудование

- Транспорт и торговля

- Машины и оборудование общего назначения



