Минфин рассказал о требованиях к сроку действия банковской гарантии

Министерство финансов РФ рассказало о требованиях к сроку действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение предусмотренных контрактом обязательств. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-03-07/74362.

В частности, специалисты министерства отмечают, что в силу ч. 3 ст. 96 44-ФЗ, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 44-ФЗ. При этом иных требований к сроку действия банковской гарантии 44-ФЗ не установлено.

Подчеркивается, что требования, установленные заказчиком в документации о закупке, контракте к сроку действия банковской гарантии не должны ограничивать количество участников закупки.

Отметим, что в определении СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 305-ЭС16-20341, № 305-ЭС17-1132 и № 305-КГ17-1095 указано, что максимального предела действия банковской гарантии в законодательстве не установлено. Следовательно, заказчик может установить требование о предоставлении банковской гарантии с более длительным сроком действия, чем предусмотрено в ч. 3 ст. 96 44-ФЗ, если на то имеется основание.