ФАС назвал маркетплейсы будущим госзакупок

Электронные магазины – маркетплейсы – будущее системы госзакупок, большинство старых процедур уйдет в прошлое, заявил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.

После принятия второго пакета поправок в законодательство о закупках закупочная сессия в электронном магазине будет занимать не более 6 часов, информация о предлагаемых товарах со всех магазинов будет поступать в единый буфер и отражаться в любом маркетплейсе в одинаковом объеме. Жалобы на такие закупки будут рассматривать также в течение нескольких часов онлайн.

«Поправки, принятые весной 2019 года, стали первым шагом в упрощении системы закупок: исключено избыточное планирование и отчетности, нет «бесконечной процедуры» закупок, есть возможность заключения контракта со вторым участником, введено «согласие» на выполнение строительных работ и сокращено время начала проведения аукциона (через 4 часа вместо 2 дней) после окончания подачи заявок», — рассказал Лобов.

По его словам, второй пакет поправок предусматривает введение универсальной предквалификации на торгах, допуск к торгам только после автоматической проверки опыта у участника закупки, распространение «согласия» на иные работы (по аналогии с закупками строительных работ), при использовании/поставке товаров – ограниченный перечень характеристик (не более 5). Кроме этого, планирует сократить время проведения аукциона до 2 часов после окончания подачи заявок, уменьшить число способов закупки, ввести рейтинг добросовестных поставщиков с автоматическим его формированием через ЕИС.

«Мы прорабатываем концепцию противодействия «профессиональным жалобщикам», обсуждая возможность подачи жалобы только теми лицами, которые соответствуют квалификационным требованиям взамен введения платности», — добавил Артем Лобов.