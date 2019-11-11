Подавать жалобы на заказчиков смогут не все

Регуляторы прорабатывают новый механизм ограничения профессиональных жалобщиков вместо введения платы за необоснованные жалобы на заказчиков при госзакупках. Об этом заявила заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

По ее словам, право подавать жалобы смогут только те участники, которые удовлетворяют объективным требованиям универсальной предквалификации. К примеру, если в закупке от участника требуется наличие лицензий, то жалобу смогут подать только те компании, у которых она есть, уточнил начальник отдела анализа и мониторинга закупок департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Александр Гончаров.

Ранее предложение ввести плату за необоснованные жалобы озвучила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Позднее с подобной инициативой выступил ряд регионов. Их предложение предусматривало введение госпошлины на жалобы, создание реестра недобросовестных жалобщиков, введение дополнительных требований для компаний, подающих жалобы.