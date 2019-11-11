Законопроект о сокращении способов госзакупок проходит регистрацию в Минюсте

Законопроект, предусматривающий сокращение способов закупок с 11 до 3, находится на регистрации в министерстве юстиции. Об этом рассказал заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Дмитрий Готовцев.

По его словам, одно из нововведений документа — возможность проведения закупки по цене за единицу.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков, возглавляющий рабочую группу по проведению анализа и совершенствованию процедур госзакупок, уже сообщал, что парламентарии рассмотрят правительственный законопроект осенью.

В результате, количество способов закупок сократится до трех — конкурс, аукцион, запрос котировок.

Среди других возможных новаций депутат называл установление «единых правил нормирования для всех уровней заказчиков (федеральный, региональный, муниципальный)».

Также он сообщал, что предлагается «осуществить оптимизацию законодательства в сфере закупок в части минимизации документов, формируемых заказчиками при осуществлении закупок».

По его словам, будет дано законодательное определение понятию «этап контракта», предусмотрен электронный документооборот на этапе исполнения контракта, включая акт приемки.