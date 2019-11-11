В Госдуму внесен законопроект об участии самозанятых в госзакупках

У самозанятых будут все права в процессе госзакупок, которые есть у индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму.

Документ предлагает предоставить самозанятым права в процессе госзакупок, которые есть у индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Например, сейчас самозанятым не запрещено участвовать в госзакупках, но процедура проходит для них на общих основаниях, а малому и среднему бизнесу предоставляют льготы. Предлагается распространить условия проведения процедуры госзакупок, действующие для малого и среднего бизнеса. Нормы коснутся граждан, которые участвуют в эксперименте по введению режима самозанятых, который действует в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской области, а также в Республике Татарстан.

Минфин уже обсуждает законопроект о распространении эксперимента по самозанятым еще на 19 регионов РФ. Кроме того, глава министерства Антон Силуанов заявлял, что правительство намерено распространить действие эксперимента на все регионы уже с июля 2020 г.