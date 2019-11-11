Госзакупки включат в рейтинг Всемирного банка – Doing Business 2021

В следующем докладе Всемирного банка – Doing Business 2021 появится новый индикатор, оценивающий процедуры госзакупок. Об этом рассказал представитель банка, пишут «Ведомости».

В 2016 г. авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса и даже провели «пилот» в 78 странах. Но до сих пор показатель в число основных включен не был.

По нацпроекту развития малого и среднего бизнеса госзакупки у таких компаний должны вырасти с 3 до 5 трлн руб. к 2024 г. Малый и средний бизнес сталкивается с проблемами, например, задержками оплаты контрактов. Из-за этого предприниматели не могут вовремя выполнять обязательства по другим контрактам, у них образуются долги за кредиты, они задерживают зарплату, говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Есть проблемы и с остальными закупками. Среднее количество заявок госкомпаний снизилось за первое полугодие 2019 г. на 10% и составило в среднем 1,36 заявки, более чем на 5,4 трлн руб. госкомпании закупили у единственного поставщика или с помощью «прочих» способов. Это позволяет госкомпаниям избегать конкурентных процедур закупок и создает коррупционные риски, отмечала Счетная палата. Государство также тратит существенную часть средств на закупки у единственного поставщика – за 2018 г. более 7 трлн руб.