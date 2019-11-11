ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

С сентября 2019 года ЭТП Газпромбанка развивает сотрудничество с площадкой Neftegaz.RU, включая направления информационного взаимодействия, торгов и спецпроекты.

Новостной портал Neftegaz.RU недавно провел модернизацию и сегодня успешно объединяет в себе информационно-аналитический портал Neftegaz.RU, Маркет Neftegaz.RU и деловые журналы Neftegaz.RU. Действуя в качестве многопрофильной площадки, Neftegaz.RU предоставляет пользователям широкий доступ к актуальной профильной информации и услугам, предоставляет потенциально эффективную аналитику.

В рамках партнерства, пользователи ЭТП Газпромбанка получают доступ к свежей и важной информации из области электронных торгов и смежных направлений, расширяются возможности отраслевого рынка для площадки, в прогрессе находятся новые, полезные специальные проекты.

Пользователи аудитории информационно-аналитического портала и маркета Neftegaz.RU получают прямую связь с ведущей электронной торговой площадкой, доступ к данным об актуальных торгах, событиях, новых продуктах и многое другое.

Теперь, на странице Маркета Neftegaz.RU в разделе «Тендеры» на постоянной основе отражаются тендеры ЭТП ГПБ.

Сотрудничество позволит расширить доступ пользователей ЭТП Газпромбанка и платформы Neftegaz.RU к информации, получить новые конкурентные преимущества, услуги и продукты для успешного участия в торгах.