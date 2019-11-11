Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

    Поделиться

    С сентября 2019 года ЭТП Газпромбанка развивает сотрудничество с площадкой Neftegaz.RU, включая направления информационного взаимодействия, торгов и спецпроекты.

    Новостной портал Neftegaz.RU недавно провел модернизацию и сегодня успешно объединяет в себе информационно-аналитический портал Neftegaz.RU, Маркет Neftegaz.RU и деловые журналы Neftegaz.RU. Действуя в качестве многопрофильной площадки, Neftegaz.RU предоставляет пользователям широкий доступ к актуальной профильной информации и услугам, предоставляет потенциально эффективную аналитику.

    В рамках партнерства, пользователи ЭТП Газпромбанка получают доступ к свежей и важной информации из области электронных торгов и смежных направлений, расширяются возможности отраслевого рынка для площадки, в прогрессе находятся новые, полезные специальные проекты.

    Пользователи аудитории информационно-аналитического портала и маркета Neftegaz.RU получают прямую связь с ведущей электронной торговой площадкой, доступ к данным об актуальных торгах, событиях, новых продуктах и многое другое.

    Теперь, на странице Маркета Neftegaz.RU в разделе «Тендеры» на постоянной основе отражаются тендеры ЭТП ГПБ.

    Сотрудничество позволит расширить доступ пользователей ЭТП Газпромбанка и платформы Neftegaz.RU к информации, получить новые конкурентные преимущества, услуги и продукты для успешного участия в торгах.

    ЭТП Газпромбанка, Neftegaz.RU, Наши партнеры, Тендеры
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    05 марта 2020 г.

    Бесплатное участие в Ценовых Запросах МРФ ПАО Ростелеком до 15 апреля 2020

    Подробнее

    03 октября 2019 г.

    II Всероссийская конференция по закупкам в Светлогорске

    Подробнее

    07 августа 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

    Подробнее

    29 марта 2018 г.

    Закупки госкомпаний все ближе к реформе

    Подробнее

    10 января 2018 г.

    ООО «ТрансКапСтрой» переводит закупки на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 апреля 2017 г.

    Специфика работы по госконтракту строительных организаций

    Подробнее
    Позвонить