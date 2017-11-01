План закупок основных металлов на декабрь 2017

Не забудьте ознакомиться с планами закупок крупнейших заказчиков. Вы сможете узнать об их потребности в товарах и услугах по различным направлениям, успеть подготовиться и подать заявку на участие.

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В декабре 2017 г. заказчики ЭТП ГПБ планируют разместить совокупно 376 закупок основных металлов и готовых металлических изделий на сумму около 6 млрд. руб., среди них:

Планы закупок на декабрь 2017 г.

Наименование организации

Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) АО "Златмаш"

2,7 млрд. от 105 тыс. до 26,5 млн. АО "НПО Энергомаш"



3,3 млрд. от 1,4 млн. до 167 млн. АО "ММЗ"Авангард"



29 млн. от 2,5 млн. до 7 млн.

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