ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки

Прием заявок на первые торги начнется 1 ноября 2017 года. Пилотный проект - перевозка грузов по экспортным направлениям в 2018 году. Пакет услуг разделен на три лота по 1560 полувагонов в каждом. Ежемесячно ГК "Новостранс" отправит 130 единиц подвижного состава по двум маршрутам.

«Проект ГК "Новотранс" и ЭТП ГПБ полезен рынку тем, что вагоноотправка теперь станет понятным и доступным продуктом, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - Закончатся судорожные поиски "за любые деньги помогите мне срочно привезти вагон угля в котельную". Не будет больше "любых денег". На смену придет рыночная стоимость этой услуги за нужный период, которую удобно заложить в годовой бюджет. Мы обеспечим понятную процедуру доступа к услуге: регистрация за пять минут, прозрачный аукцион, победа - и товар в нужном месте".

Прием заявок на первые торги закончится 9 ноября 2017 г. Аукцион пройдет 14 ноября в 11.00 по московскому времени. Время ожидания ценовых предложений - 10 минут.Участниками аукциона могут стать любые грузоотправители. «Запуск новой технологии позволит крупным сырьевым компаниям, промышленным концернам и другим грузоотправителям осуществлять инвестиционное планирование в части транспортных расходов на год вперед. Появятся новые возможности для заключения долгосрочных контрактов между банковскими структурами, грузоотправителями и операторами подвижного состава на основе взаимных финансовых гарантий. При использовании новой технологии ГК «Новотранс» и ее партнеры будут иметь все возможности выстроить стабильную программу привлечения и использования денежных средств, а также смогут рассчитывать на гарантированное предоставление подвижного состава в течение договорного периода», - сказал президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров. Вагоны из трех лотов отправляются со станции Западно-Сибирской железной дороги. Маршрут вагонов первого лота - припортовые станции в зоне Октябрьской железной дороги: Лужская, Высоцк, и Выборг. Второй лот - припортовые станции Латвии: Рига-Краста, Вентспилс и Лиепая. Третий лот - припортовые станции Дальнего Востока: Ванино, Находка, Находка-Восточная, Посьет.