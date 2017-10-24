Что важно знать о банковском сопровождении контракта по 44-ФЗ

Что такое банковское сопровождение контракта

Если госконтракт содержит условие о сопровождении, то поставщик обязан подписать договор на обслуживание такого документа с банком. Финансовая организация будет проводить мониторинг движения денег в рамках госконтракта на отдельном расчетном счете, а также информировать об этом заказчика. В особых случаях банк оказывает дополнительный перечень услуг. Правила их оказания утверждены Постановлением Правительства от 20.09.2014 № 963 (далее — Правила).

Привлекать банк, который соответствует ст. 74.1 НК РФ, может как участник торгов, так и сам заказчик через торги по 44-ФЗ.

Обслуживаемый документ должен содержать подробные условия, ответственность и сроки выполнения операций, связанных с банковским обслуживанием (п. 6–9 Правил).

Виды банковского сопровождения

Первый вид — мониторинг банком расчетов, производимых поставщиком. Отчет заказчику передается не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца. При этом заказчик получает выписку о движениях денег на отдельном счете исполнителя, данные об остатках на конец отчетного месяца и оборотно-сальдовую ведомость. Эти услуги бесплатны.

Второй вид — расширенное банковское сопровождение контракта по 44-ФЗ — подразумевает дополнительно сверку данных в платежных поручениях:

с фактически поставленным товаром (оказанными услугами);

со сроками исполнения обязательств;

с фактическими поставками или работами (не менее 75 % от стоимости договора).

Согласно п. 4 Правил, плата за осуществление расширенного сопровождения зависит от цены контракта. При этом она не может превышать:

1,09 процента цены контракта — при цене от 5 до 10 млрд рублей; 1,05 процента цены контракта — при цене от 10 до 15 млрд рублей;

1 процента цены контракта — при его стоимости более 15 млрд рублей.

Когда требуется банковское сопровождение контракта

Только мониторинг используют, если документ действует в период жизненного цикла товара либо при НМЦК более 10 млрд руб. Также эта услуга применима для сделок стоимостью более 10 млрд руб. с единственным поставщиком (решение Правительства РФ), при этом требование об обеспечении документа отсутствует.

Если же субъект РФ либо муниципальное образование проводят закупку на сумму от 1 млрд руб. или от 200 млн руб. соответственно, то здесь необходимо включить в договор условие о проведении мониторинга. А сделки таких заказчиков от 5 млрд руб. и более потребуют расширенного спектра услуг банка.

На банковское сопровождение государственного оборонного заказа, а также на документы, содержащие гостайну, действие Правил не распространяется.

Кроме того, не обслуживают документы, заключенные, в соответствии с ч.1, 4, 5 ст. 15 закона № 44, до 04.10.2014 г., а также сделки, совершаемые по результатам закупок, извещения о которых были размещены в ЕИС ранее указанной даты.

Порядок осуществления

Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов устанавливается в договоре.

Кроме того, договор содержит:

1.Условия открытия отдельного счета.

2.Обязанности и права сторон.

3.Сроки и методы проведения расчетов.

4.Правила списания по требованию заказчика с отдельного счета суммы, равной авансу (если отсутствует обеспечение).

5.Обязанность банка передавать заказчику результаты мониторинга.

6.Порядок изменения и расторжения договора.

7.Обязанность банка направлять данные о расчетах на отдельном счете в Федеральное казначейство, если эти операции должны отражаться на лицевых счетах, открытых в территориальных органах ФК.

Договор на расширенное обслуживание будет содержать все вышеуказанные пункты, а также:

1.Согласованные между заказчиком и банком данные, указываемые в платежном поручении.

2.Условия и права банка на проверку платежных документов.

3.Список и правила предоставления поставщиком документов для подтверждения основания платежа.

4.Сверка вышеуказанных документов с реальной поставкой / оказанной услугой.

5.Права, условия и ответственность банка при отказе в проведении платежа.

6.Порядок предоставления отчетности по требованию ФК.

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