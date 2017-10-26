Сможет ли российское ПО заменить иностранное

Закупая зарубежное оборудование для государственных учреждений, наша страна становится зависимой от регулярно обновляющегося чужого софта, отмечает Рогозин. Не располагая исходными кодами, невозможно определить, что именно содержится в очередном пакете обновлений. Необходимо запретить госсектору закупать оборудование тех иностранных продавцов, которые не открывают исходные коды и не передают документацию, необходимую для последующей модернизации собственными силами. В противном случае, в условиях обостренных отношений России и Запада, наша страна может оказаться на крючке у противника, подчеркивает вице-премьер.

Запрет на госзакупку импортного ПО, для которого существует отечественный "аналог" (Постановление Правительства РФ-1236 - прим.ред.) и так существует, напоминает эксперт-практик Центра эффективных закупок Тендеры.ру Кирилл Кузнецов. "Очевидно, что использование в критично важных областях, особенно - в сфере обороны и безопасности, непрозрачного для наших специалистов программного обеспечения опасно, как в плане возможных лазеек для сбора конфиденциальной информации, так и деструктивных закладок, способных вывести из строя или даже перехватить контроль над системами и оборудованием. Достаточно вспомнить недавние обвинения со стороны американских экспертов в адрес продуктов лаборатории Касперского и последовавший за этим запрет на использование отечественного антивируса в госучреждениях США. Учитывая эскалацию напряженности в отношениях России с рядом стран, можно говорить о том, что независимость от непрозрачного ПО является критически важной задачей. А вот вопрос, способны ли мы самостоятельно создать необходимые продукты, увы, не праздный. За последние двадцать лет налицо мощнейшая утечка "мозгов" в ИТ-сфере. Да и создавать уже кем-то созданное и активно развиваемое с нуля требует очень серьезных средств и времени. А иногда и проблемно в части авторского права и т.п.", - рассказал Т94 Кирилл Кузнецов. Эксперт также добавил, что говорить о глобальном импортозамещении в этом секторе может только очень большой оптимист.

Ведущий аналитик компании "Доктор Веб" Вячеслав Медведев отмечает, что поддержка отечественных производителей - это всегда плюс, ведь для дальнейшего развития они нуждаются в возможности заработать. Кроме этого, по мнению эксперта, на практике закупается дорогой софт, который не используется в полную силу. "Примерно 90% возможностей операционной системы зачастую не используется. Работают обычно с пакетом офисных программ и ещё парой приложений. Для пользователя главное, чтобы они открывались, а какая операционная система на компьютере установлена - не имеет значения", - говорит Вячеслав Медведев. В целом, идею замены импортного ПО он оценивает положительно, особенно, учитывая обостренные отношения России с Западом и участившихся острых заявлений со стороны обоих стран. При этом для бизнеса, который работает с набором стандартных программ, эта инициатива погоды не сделает.

"Компаниям важно, чтобы их документы доходили до адресата в любую страну мира и открывались там в любом формате с абсолютной точностью. Microsoft создала закрытый формат, и в альтернативном ПО его документы открыть невозможно. Да, есть OpenOffice, но он не на 100% совместим по документам с Microsoft Office. Нет гарантии, что созданный на импортном ПО документ откроется и на отечественном ПО, а это критически важно при работе тех же отделов по закупкам", - подчеркнул эксперт, добавив, что отечественных разработок пока не достаточно, чтобы свергнуть монополию зарубежных программистов с их системами.

По словам Павла Коростелева, старшего менеджера по маркетингу компании "Код безопасности", у инициативы запретить госзакупки иностранного ПО в России есть два аспекта. Первый заключается в том, что в условиях сложных отношений с Западом у государства повышаются требования к уровню доверия к импортному ПО. Для государства важно быть уверенным в отсутствии разного рода "закладок" в ПО, которое используется в государственных системах. Второй же аспект заключается в том, что требования предоставления исходного кода значительно повышает порог входа на окологосударственный рынок, который составляет большую часть российского ИТ-рынка.

"Российское ПО везде заменить иностранное скорее всего не сможет, - поясняет Павел Коростелев. - На это влияет довольно много факторов, в частности - несопоставимая разница в инвестициях в разработку, значительно более широкая клиентская база у иностранных решений, а также более совершенный и отлаженный механизм продаж и маркетинга".

При этом эксперт отмечает, у российского ПО есть возможность нарастить свои позиции за счет явного стремления государства обеспечить использование собственного ПО в государственных и других критически важных системах. Инициатива Рогозина как раз подкрепляет этот фактор. Кроме этого, улучшить положение российские производители могут за счёт близости к заказчикам и путем учета требований локального рынка при разработке. Преимуществом можно считать и более высокую скорость разработки отечественного софта. Осталось поработать над его качеством.



