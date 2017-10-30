Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗ

Правительство РФ утвердит перечень документов, которые заказчик может требовать у компании малого или среднего бизнеса в рамках проведения конкурса. Соответствующие поправки уже рассматриваются Кабмином. Эксперты Т94 рассказали, что так у небольших компаний появится больше возможностей бороться за выгодные контракты. При этом на практике есть примеры, когда прописывать конкретные требования просто необходимо.

Закупочная деятельность госкомпаний регулируется законодательством, а то, какие документы необходимо предоставить малым и средним компаниям для участия в конкурсах по госзакупкам и то, как и в какие сроки эти документы должны быть оформлены, решает сам заказчик. В некоторых случаях заказчик этим правом злоупотребляет. В итоге появляются явно избыточные требования, которые просто невозможно выполнить - например, когда для получения одной выписки или справки требуется столько же времени, сколько дается для подготовки всей конкурсной документации. В результате часть небольших компаний просто выталкивается из контрактной системы, причем не из-за неспособности выполнить подряд или сделать выгодное предложение, а по искусственным, формальным ограничениям.

С принятием данных поправок будет установлен определенный перечень документов, которые заказчик может требовать у компании малого или среднего бизнеса в рамках проведения конкурса. Таким образом, у небольших компаний появится больше возможностей бороться за выгодные контракты.

"26 октября 2017 года Правительство РФ рассматривало законопроекты, в том числе направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках госзакупок. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на необходимость соответствия сроков подготовки документации, аргументации ее запроса и сроков ее предоставления, - комментируют Т94 представители Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок. - Такой подход поддерживается Комитетом и мы, со своей стороны, также содействуем в организации этого процесса. Конечно, снижение нагрузки в отношении подготовки документации будет положительным фактором, но вряд ли это повлечет за собой расширение возможностей для тех, кто уже участвует или только планирует принять участие в закупках. Если говорить об избыточности требований, предъявляемых заказчиком (на данный вид нарушений указывал и ФАС в своей публикации о распространенных нарушениях при осуществлении закупок по 223-ФЗ - прим.ред.), то в Комитете данный вопрос рассматривается в рамках широкого подхода через анализ практики, осуществляемой Верховным судом и ФАС. Информацией о конкретных случаях избыточности требований могут обладать территориальные палаты РФ, а также Комитет ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства".

В Комитете пояснили, что пока тексты указанных законопроектов еще не получены, поэтому детальные комментарии эксперты давать не могут. При этом Комитет выступает за упрощение процедур закупочной деятельности для всех участников данного процесса, но, безусловно, все изменения должны сохранять результативность, качество и эффективность как для заказчика, так и для участников закупок.

"Количество документов, необходимых для участия в тендере, можно измерять килограммами, - говорит Сергей Фахретдинов, член президиума генсовета "Деловая Россия". - Малый и средний бизнес зачастую не может физически собрать столько документов по причине ограниченности человеческих ресурсов, при этом мы не говорим о том, что некоторые справки требуют еще и финансовых вложений. Инициатива, устанавливающая для МСБ определенный, короткий список, - правильная".

По мнению эксперта, установленные единые требования, ко всему прочему, повысят прозрачность закупок, исключат возможность применения к участникам закупок завышенных и необоснованных требований. Сергей Фахретдинов напомнил, что подобная инициатива уже применяется и прописана в Программах партнерства госкомпаний и малого и среднего бизнеса. Посмотрев на результаты за первое полугодие 2017 г., видно, что в таких компаниях как ГК "Автодор", "РЖД", "Россети" реализация Программ партнерств способствовала увеличению объема закупок у субъектов МСБ. Бизнес охотно идет на участие в тендерах в таких государственных компаниях, заранее понимая, какой набор документов необходимо подготовить и сможет ли он это сделать.

Георгий Сухадольский, руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки", считает, что далеко не у всех компаний из числа малого и среднего бизнеса появится возможность бороться за выгодные контракты. В первую очередь, по словам эксперта, улучшатся позиции фирм-однодневок. Такие компании зачастую предоставляют формальные документы, в которых ничего не говорится о том, каким образом можно проверить качество продукции, самого поставщика, качество производства продукции, также не упоминается в них и об аудите поставщика. "То есть заказчик не может выехать и проверить поставщика, познакомиться с его производством. Он может спрашивать с поставщика только документы из перечня, а по большому счёту, это документы - бюрократический минимум. К примеру, я не смогу запросить информацию о команде, которая будет работать над выполнением проекта, потому что не буду иметь права сделать это. То есть, в итоге, будет выигрывать в закупках тот, у кого качество ниже среднего", - резюмировал Георгий Сухадольский.

При этом далеко не всегда заказчик, требующий дополнительные документы, коррумпированный, сходятся во мнении эксперты. Чаще всего он прописывает свои требования, чтобы быть уверенным в том, что он получит качественную продукцию, которую сможет использовать в своей деятельности.



