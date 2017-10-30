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    В Госдуму внесён законопроект в части требований к составу заявки участников торгов

    Автор: Правительство РФ
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    Распоряжение от 27 октября 2017 года №2369-р. Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

    Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”» (далее – законопроект) внесён Минфином России в соответствии с пунктом 9 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства от 2 июня 2016 года №1083-р). 

    Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рамочно регулирует закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке устанавливаются заказчиками самостоятельно в документации о закупке.

    В результате имеют место случаи установления заказчиками избыточных требований к содержанию, оформлению заявки, обязательному наличию в её составе справок, сертификатов, выписок, срок получения которых в уполномоченных органах сопоставим со сроком подачи заявок. Это приводит к невозможности участия в такой закупке и сокращению количества участников закупки.

    Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

    Принятие законопроекта позволит исключить произвольное установление заказчиками требований к составу и содержанию заявок участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

     Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 октября 2017 года


    Правительство, Закон, смсп
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