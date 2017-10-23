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    Финансовые сервисы для клиентов ЭТП ГПБ стали удобнее

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    ЭТП ГПБ запустила агрегатор финансовых продуктов и сервисов для участия в закупках - Финансовый супермаркет. На площадке собраны предложения банковских, страховых, лизинговых и логистических услуг. Среди партнеров Финансового супермаркета Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Страхование, БКС Брокер, Госгарант - более 20 надежных и устойчивых компаний. 

    Основная задача Финансового супермаркета - помощь компаниям в оперативном решении финансовых задач без потери времени на выгодных рыночных условиях. Уже сейчас клиенты ЭТП ГПБ могут оформить банковскую гарантию и тендерный кредит онлайн, получить кредит на исполнение контракта. В блоке страхования представлены коробочные продукты для бизнеса от страховой группы СОГАЗ.

    Для подбора индивидуальных страховых, лизинговых и логистических программ разработан сервис “Единая заявка”. Для получения предложений от компаний-партнеров нужно заполнить всего одну заявку. Общение с менеджерами происходит в чате личного кабинета, все предложения доступны там же для сравнения.

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    ЭТП ГПБ, Финсуп
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