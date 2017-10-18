Совет Федерации предложил вернуть ФГУПы и МУПы под действие 223-ФЗ

Сенаторы предложили вывести предприятия теплоснабжения из-под действия закона о контрактной системе (44-ФЗ). Трудности соблюдения сроков оплаты услуг и невозможность своевременного проведения аварийных работ – лишь некоторые из жалоб компаний ТЭК, перешедших в 2017 году на контрактную систему закупок. В Совете Федерации уверены: возврат теплосетей под действие 223-ФЗ (о закупках товаров и услуг) не допустит энергетического коллапса в России. Эксперты портала Torg94 недоумевают, зачем унитарные предприятия (ФГУПы и МУПы) надо было тогда переводить на 44-ФЗ.

Компании из сферы теплоснабжения столкнулись с «рядом неприятных трудностей», - заявили 9 октября участники круглого стола «Проблемы осуществления закупок товаров, работ, услуг унитарными предприятиями, действующими в сфере теплоснабжения», состоявшегося в Совете Федерации. Предприятиям трудно реализовать нормы закона о контрактной системе в сфере закупок (44-ФЗ). Данный закон предполагает достаточно длительные закупочные процедуры. Теплосетям же и другим предприятиям ТЭК часто приходится работать в режиме аврала, устраняя аварии. Закупки через систему электронных аукционов в таких условиях организовать сложно, «нельзя заранее спрогнозировать объем материалов и услуг, нужных для устранения аварий», - пожаловались представители ТЭК.

Член Совета Федерации Андрей Кутепов подчеркнул, что законодательство надо изменять. Предприятия теплоснабжения надо внести в так называемый «реестр исключений» - список организаций, которым можно не применять нормы закона о контрактной системе.

Ранее Совет Федерации поддержал проект закона по выводу из-под действия 44-ФЗ аптек. Сенаторы объяснили свои действия тем, что иначе ассортимент лекарств в аптеках мог значительно сократиться. Также в «реестр исключений» попали государственные СМИ, предприятия оборонной промышленности, Федеральной службы охраны и Федеральной службы безопасности и т.д.

Закон о переводе ФГУПов и МУПов под действие 44-ФЗ изначально был неэффективным, считает руководитель движения "За реформу ФАС" Алексей Ульянов.



"Данный закон не способствует ни повышению эффективности закупок, ни снижению коррупции, ни даже снижению цен. Я считаю, что у заказчиков должно быть больше свободы при выборе способа проведения закупок. Заказчики должны иметь возможность вести ценовые переговоры, не должно быть контроля за мелкими закупками," - подчеркнул эксперт.

По его словам, 44-ФЗ представляет из себя "виртуальную реальность".

"Эта реальность не имеет ничего общего с опытом госзакупок развитых стран. У меня вообще ощущение, что разработчики изучили лучший американский опыт контрактной системы, а потом все сделали с точностью наоборот. В соответствие с законом запрещают общаться заказчикам с поставщиками. Вы представьте, это такая же ситуация, как если бы вы пришли на рынок, а вам там запретили общаться с продавцом," - отметил Алексей Ульянов.

Он добавил, что система электронных аукционов, действующая в соответствие с 44-ФЗ, ставит в нелепое положение покупателей.

"Покупатели должны знать точное описание товаров, а если у них такой информации нет, они обязательно закупят контрафакт или просроченный товар. Из-за этого и случаются такие происшествия, как массовые отравления школьников. Другими словами, в 44-ФЗ прописано много бреда. И теперь весь это бред свалился на ФГУПы и МУПы," - сказал эксперт.

По его мнению, создание «перечней исключений» с унитарными предприятиями, не обязанными работать по 44-ФЗ, говорит о том, что вся система работает неэффективно.

"Совет Федерации предлагает вывести из-под контроля 44-ФЗ то аптеки, то вот теперь предприятия теплоснабжения. А можно было бы сделать все проще. Взять и отменить решение, и вывести разом все ФГУПы из-под действия закона о контрактной системе," - заключил Алексей Ульянов.

Генеральный директор Ассоциации электронных торговых площадок (АЭТП) Илия Димитров придерживается противоположного мнения.

"ФГУПы и МУПы должны перейти на электронные аукционы. И не надо делать никаких градаций среди них. Получается, что одни могут работать по 44-ФЗ, а другие нет. Это неправильная позиция," - подчеркнул эксперт.

По его словам, в последнее время сложилась схема, когда деньги выводились через ФГУПы и МУПы, работавшие не по 44-ФЗ, а по более мягкому 223-ФЗ.

"ФАС решил отрегулировать ситуацию, бизнес согласился. Унитарные предприятия стали переводить на систему электронных аукционов. А сейчас, получаются, опять пытаются вывести из-под этого регулирования," - отмечает Илия Димитров.

В заключение он подчеркнул, что 44-ФЗ и 223-ФЗ, тем не менее, сегодня надо дорабатывать.

"Законы работают неэффективно. Из-за большого числа нормативных актов их тяжело уже даже читать. Необходимо упрощать данные документы, при этом оставив в силе все разумные положения," - заключил эксперт.



